Instanța a respins definitiv contestațiilor pentru tronsonul 3 din A8

Astfel, contractul de 3,93 miliarde de lei semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) cu spaniolii de la FCC Construccion rămâne în picioare. Din 24 august începe oficial faza de proiectare pe trei din patru tronsoane finanțate prin programul SAFE, inclusiv pe cei 17,7 kilometri dintre Lețcani și Iași.

Contractul pentru construirea tronsonului 3 a fost semnat pe 29 mai cu antreprenorul FCC Construccion, la două zile după decizia favorabilă a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Dosarul a ajuns, ulterior, în instanță, iar Curtea de Apel București a respins, miercuri, contestațiile ofertanților Biskon Yapi, Straco și Conceex SRL la contractul SAFE pentru proiectarea și execuția lotului dintre Lețcani și Iași.

Lucrările care vor fi realizate între Lețcani și Iași

Durata contractului pentru tronsonul 3 din autostrada A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni, este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări.

Segmentul dintre Lețcani (DN28) și Iași (DN24) cu o lungime de 17,7 km, are o complexitate tehnică ridicată. Sunt incluse 18 poduri și pasaje, șase tunele și un centru de monitorizare tunel, respectiv două noduri, unul la intersecția cu DJ 282 și altul la intersecție cu DN 24.

Pe 24 august începe proiectarea pe 60 km din A8

Din 24 august 2026, intră în etapa de proiectare tronsoanele 1, 3 și 4, finanțate din SAFE, având o lungime totală de 60 de kilometri.

Constructorul desemnat pentru tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos, din județul Iași, este asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB, Euro-Asfalt. Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA. Acesta are o lungime de 27 km și include: 36 de structuri, poduri, viaducte; patru tuneluri; trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Constructorul spaniol FCC Construccion a fost desemnat câștigătorul contractului pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), valoarea ofertei fiind de 3,93 miliarde lei, fără TVA.

De asemenea, contractul pentru tronsonul 4 DN 24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni), proiect finanțat prin SAFE care include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova, a fost semnat, la începutul lunii iulie, cu o asociere de firme italiene condusă de compania Itinera SPA. În cadrul proiectului a fost prioritizat și segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4, care se întinde pe o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite 14 poduri și pasaje, două noduri rutiere – inclusiv o conexiune cheie cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași -, precum și două tuneluri, dintre care cel mai lung va măsura 1.760 de metri.

Undă verde pentru tronsonul Lețcani-Iași din Autostrada Unirii A8: Curtea de Apel București respinge contestațiile, iar proiectarea celor 17,7 kilometri începe în august
Firmele care realizează tronsoanele 1, 3 și 4 din A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Foto: CNIR

Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani a rămas blocat

În schimb, tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, de pe raza județului Iași, de 28,6 kilometri, este ultimul contract de proiectare și execuție rămas nesemnat pentru Autostrada Unirii A8. Acest segment de autostradă este blocat în contestații de mai multe luni. 

Contractul, evaluat la circa un miliard de euro și finanțat prin SAFE, a fost atribuit pe 7 aprilie 2026 firmei construcții Danlin XXL. Rezultatul licitației, coordonate de CNIR, a fost atacat prin patru contestații, admise parțial. Două au fost depuse de Strabag, iar câte una de firmele turcești Makyol și Kalyon.

CNSC a admis, recent, o parte din sesizări și a dispus măsuri de remediere către CNIR.

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