Fără autorizații și acord de mediu

Semnul „I love (o inimă roșie n.r.) Bâlea Lac”, amplasat într-o rezervație naturală, a atras atenția autorităților pentru că nu beneficiază de autorizație de construire sau avize de mediu, potrivit Primăriei Cârțișoara și Direcției Județene de Mediu Sibiu, citate de publicația Tribuna. De asemenea, Garda Națională de Mediu a anunțat că va verifica legalitatea lucrării.

Primarul comunei Cârțișoara, Sorin Cîrțan, a declarat pentru Tribuna că administrația locală nu a fost notificată despre amplasarea semnului.

„Acel semn nou montat este o construcție, în toată puterea cuvântului, deci avea nevoie de autorizație de construire. Cu toate acestea, nimeni nu a cerut la Primărie obținerea unui astfel de aviz și nici nu am avut vreun indiciu de asemenea inițiativă”, a explicat edilul.

Orice lucrare de construcție la Bâlea Lac necesită avize speciale de mediu și autorizații stricte

Rezervația „Lacul și Golul Alpin Bâlea” este o arie naturală protejată, unde orice lucrare de construcție necesită avize speciale de mediu și autorizații stricte. Semnul a fost amplasat pe terenul fostei stații meteo, distrusă de o avalanșă în 1988, conform unui comerciant din zonă citat de Tribuna. Potrivit acestuia, lucrările de montare au durat o zi întreagă.

Bâlea Lac este situat la o altitudine de 2034 m, în Munții Făgăraș.

Ciprian Simulescu, directorul Direcției Județene de Mediu Sibiu, a confirmat lipsa documentației pentru această investiție: „Am verificat baza de date a instituției noastre și nu există nicio solicitare în acest sens. Din punctul nostru de vedere este o construcție ilegală”.

De asemenea, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu a anunțat controale în zonă.

Fără avizul de mediu emis în baza OUG 57/2007 și fără autorizația de construire prevăzută de Legea 50/1991, orice amplasare de structuri sau construcții într-o rezervație naturală constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională și obligația desființării lucrărilor.

Cu toate acestea, potrivit publicației Sibiu Independent, proprietarii Cabanei Bâlea Lac susțin că literele sunt demontabile, că ele nu au fundații din beton și că au fost așezate pe un pat de nisip compactat.

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