Printr-o postare pe Instagram, antrenorul Laurențiu Reghecampf a anunțat că fiul lui care se va naște în curând va purta un nume care începe cu litera L, la fel ca fiul lui cel mare, Luca Reghecampf, dar și cel mic, Laurențiu jr Momentan nu a dezvăluit prenumele, probabil la naștere va spune.

„Primul tort pentru micuțul L… 28 de săptămâni”, a scris el în dreptul unei fotografii în care apare un tort, dar și burta iubitei lui. Corina Caciuc este însărcinată în 28 de săptămâni, așadar în ultimul trimestru de sarcină. În apropierea lunii mai aceasta va deveni mamă pentru prima oară, iar Reghecampf – tată pentru a treia oară, cu a treia femeie.

Fanii antrenorului au reacționat la imaginea postată de el, mulți l-au felicitat. „Când un tort cu frișcă și căpșuni, întrece orice ceas, orice Ferrari sau orice geantă de mii sau sute de mii de euro. Nu este un tort cu 5 etaje dar, cu siguranță are gust de FERICIRE! Bafta, Reghe! (…)

Mă bucur pentru fericirea lui Reghe mai mult decât mă bucur pentru a mea! Omul bun chiar merită să fie fericit. (…)

S-a terminat cu dictatura Prodan? ne bucurăm de viață în liniște și pace, dar mai ales ne simțim mai liberi și mai frumoși că niciodată. (…)

Se plictisește și de actuala. Mai durează un pic!”, au fost câteva dintre comentariile urmăritorilor lui Reghe pe Instagram.

În prezent, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan sunt în proces de divorț. El a depus actele, însă procesul se anunță a fi unul de durată din cauza neînțelegerilor dintre ei. Impresara a spus că a cerut ordin de restricție împotriva lui Laurențiu Reghecampf.

„Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni. Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf. (…)

Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a declarat Anamaria Prodan la Prima TV, pentru emisiunea lui Cristi Brancu.

Foto: Fanatik, Instagram

