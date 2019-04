Anamaria şi Laurențiu deţin două reşedinţe în Emirate, mai exact un apartament în Dubai şi o vilă în Abu Dhabi. „Nu m-aş muta niciodatã de aici, este cea mai frumoasã zonă din Dubai!”, spune Anamaria, referindu-se la apartamentul pe care cei doi îl deţin chiar lângă cel mai cunoscut mall din Dubai, completând: „Toată viaţa mi-am dorit să dorm la hotel. Mi-am zis că dacă nu o să am familie şi copii o să trăiesc la hotel. Uite că am familie şi copii, dar am şi o cameră la hotel!”, spune impresara.

„Dacă femeia, într-o familie, mama, în cazul nostru, Ana, nu este fericită, nici noi nu prea suntem, că mai ales că ea are un dar incredibil. Dacă vrea să nu fie plăcută, s-a terminat. Când mă enervează Ana, îi spun. Şi ea mai lasă de la ea. Noi luăm deciziile împreună, ne consultăm. Şi eu cred că în orice familie sănătoasă, femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt. Iar noi avem o familie incredibilă. Cred că nu mai avem nevoie de nimic, decât de sănătate, că în rest ne descurcăm”, mărturisește şi Laurenţiu, la Antena Stars.

Citește și

La doar 10 ani, o elevă de clasa a patra a prezentat prima ei expoziție de tablouri. „Nu obosesc niciodată, pentru că pictura este parte din mine”

Citește mai multe despre Anamaria Prodan, Dubai, intr-o relatie și viata de lux pe Libertatea.