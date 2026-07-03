Prognoza meteo 6 iulie - 3 august 2026 anunță furtuni puternice și temperaturi de până la 32 grade Celsius

Cum va fi vremea în săptămâna 6-13 iulie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-20 iulie 2026

Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-27 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 iulie-3 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, potrivit ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Un nou cod galben de furtuni intră în vigoare vineri

Meteorologii au emis și o nouă avertizare Cod galben de furtuni, valabilă în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

„Vineri (3 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Prognoza meteo 6 iulie - 3 august 2026 anunță furtuni puternice și temperaturi de până la 32 grade Celsius
Județele afectate de codul galben de furtuni în 3 și 4 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Ploi și vijelii în București

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, vremea va rămâne în general instabilă în Capitală.

„Vremea se va menține în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi averse torențiale (5…15 l/mp și izolat peste 20 l/mp) și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade”, potrivit prognozei speciale emise de meteorologii ANM.

Capitala va intra de vineri sub o atenționare Cod galben de furtuni, valabilă în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00. Avertizarea vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

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