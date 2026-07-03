Andreea Popescu a vorbit despre viața amoroasă a lui Rareș Cojoc, fostul său soț, după ce s-a spus în ultima vreme că ar avea o relație cu tânăra Claudia Dumitru.

Andreea Popescu nu a dorit să dea prea multe detalii, însă nici nu a evitat total subiectul. Fosta dansatoare a Deliei a declarat că este convinsă că tatăl copiilor ei știe ce trebuie să facă cu viața lui și are încredere în alegerile sale.

„Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat la o astfel de mediatizare după divorț. Nu am avut pretenție la absolut nimic. Penthouse-ul îi rămâne lui. Încercăm să fim părinți buni. (…) El știe mai bine ce face (n.r. – cu viața lui amoroasă): Fiecare știe mai bine ce are de făcut în viața personală, când e timpul să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar o să vedem. Nu dezbat”, a declarat Andreea Popescu, la Spynews TV Live.

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Andreea Popescu a explicat că a rămas în relații bune și cu părinții fostului soț, pe care a declarat în repetate rânduri că îi respectă foarte mult.

„Am o relație de foarte mult bun-simț cu foștii socri. Așa vreau să rămână. Chiar nu credeam că o să vorbesc din această poziție, a femeii divorțate. Este foarte important să ai o relație bună cu fostul soț. Să lăsați orgoliile la o parte. Relația cu foștii socri e foarte importantă, pentru că ei sunt bunicii copiilor mei”, a adăugat fosta dansatoare a Deliei.

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