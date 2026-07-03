A lucrat aproape 10 ani în Germania, apoi s-a întors în România

Ionela Vișan este din Pitești, dar a locuit și a lucrat aproape un deceniu în Germania, în departamentul de control al calității din industria auto. În 2023, a revenit în România împreună cu partenerul său, cu planul de a pune pe picioare o afacere agricolă în Argeș.

Ideea cultivării sparanghelului apăruse însă mai devreme, în 2021. La început, nu a fost vorba despre o investiție mare, ci despre un test. Ionela a vrut să vadă dacă planta se poate adapta condițiilor locale și dacă există loc pentru o astfel de cultură în agricultura românească.

Ea spune că totul a pornit ca „un experiment realizat cu multă curiozitate”. În timp, testul s-a transformat într-un proiect agricol structurat, cu planuri de extindere și cu o direcție clară: producție de sparanghel proaspăt, dar și material săditor pentru alți fermieri.

Ferma a ajuns la 8.000 de metri pătrați

Sparanghelul este încă o cultură relativ nouă în România, dar are valoare ridicată și poate deveni o opțiune profitabilă pentru fermierii care vor să diversifice producția. În cazul Ionelei Vișan, plantația s-a extins treptat, iar în 2026 a ajuns la aproximativ 8.000 de metri pătrați.

Răspunsul bun al pieței a încurajat-o să continue investițiile. În acest an, au fost plantate peste 10.000 de semințe noi, pentru ca ferma să se poată extinde în 2027 cu încă 5.000 de metri pătrați. Proiectul nu se limitează doar la producția proprie. Ionela Vișan vrea să ofere și rădăcini certificate altor cultivatori, dar și consultanță tehnică pentru cei interesați să înceapă o astfel de cultură.

Grantul care a ajutat-o să facă pepiniera

Un moment important pentru dezvoltarea fermei a fost participarea la TalentA, program educațional cu granturi inițiat de Corteva Agriscience, companie internațională din domeniul științei și tehnologiei agricole.

Ionela Vișan a obținut locul al doilea în 2025, iar finanțarea primită a ajutat-o să înființeze o pepinieră dotată cu sistem de irigație prin picurare. Cu ajutorul grantului, au fost plantate aproximativ 4.000 de semințe, care până în 2026 s-au dezvoltat în rădăcini de un an.

Pe lângă bani, programul a ajutat-o să își organizeze mai bine planul de afaceri. Ionela spune că sprijinul a contat nu doar pentru investiție, ci și pentru felul în care și-a clarificat punctele tari, vulnerabilitățile și strategia pe termen lung.

Vrea să facă un centru de referință pentru sparanghel

Planul Ionelei Vișan este ca ferma din Căteasca să devină un centru de referință pentru cultivarea sparanghelului în România. Asta ar însemna nu doar producție, ci și material săditor certificat, consultanță și sprijin pentru alți fermieri.

Ea își dorește să contribuie la formarea unei comunități locale de producători și să promoveze sparanghelul ca alternativă profitabilă și sustenabilă pentru fermele românești.

Impactul proiectului poate trece astfel dincolo de propria plantație. Alți cultivatori ar putea avea acces la material săditor de calitate, dar și la cunoștințe practice despre o cultură care nu este încă foarte răspândită în România.

Ionela Vișan este membră a Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură, iar unul dintre obiectivele sale este să încurajeze mai multe femei să înceapă afaceri agricole. Ea spune că femeile trebuie să aibă mai multă încredere în capacitatea lor de a conduce proiecte profitabile și inovatoare. Pentru Ionela, agricultura nu înseamnă doar muncă în fermă, ci și antreprenoriat, strategie, investiții și transfer de cunoștințe.

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