Propunerea ar putea fi supusă dezbaterii în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, ce ar urma să aibă loc la mijlocul lunii iulie.

Întrebat joi, la finalul şedinţei de Guvern, despre posibilitatea prelungirii plafonării preţului combustibilului, premierul a explicat că situaţia pe piaţa internaţională a ţiţeiului s-a stabilizat, însă preţurile la motorină rămân ridicate.

„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important lucru şi cel mai bun, este că avem o linişte relativă în Golf. Deci s-a încheiat practic acţiunea militară agresivă, de o parte sau de alta. Pe pieţele internaţionale, preţul barilului de ţiţei a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. Acest lucru nu s-a întâmplat însă şi la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă şi încă avem un preţ global al motorinei mai mare decât cel de dinainte”, a explicat Bolojan.

Premierul a declarat că, în baza discuţiilor recente cu reprezentanţii companiilor din domeniu, preţurile la motorină ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, pe măsură ce stocurile achiziţionate anterior la preţuri mai mari se epuizează.

„În baza discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, că stocurile pe care ei le-au achiziţionat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziţionate la preţurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare şi vor intra cu produse care au fost achiziţionate la preţuri mult mai mici. Pe cale de consecinţă, începând din aceste zile, treptat, treptat, vom vedea o scădere a preţurilor la combustibili, care, în a doua jumătate a lunii iulie, ar trebui să se apropie de preţurile care au fost în piaţă înainte de luna martie”, a adăugat acesta.

În ultimele trei zile, prețurile la motorină au crescut, după ce plafonarea nu a continuat.

Totuşi, Guvernul a pregătit o soluţie alternativă în cazul în care scăderea preţurilor nu se va concretiza.

„Sigur, dacă preţul motorinei va rămâne ceva mai mare, în mod evident şi preţul la pompă al motorinei va fi puţin mai mare decât cel de dinainte, asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se foloseşte în România vine din import şi doar o parte din el se procesează pe teritoriul României. În condiţiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, Guvernul, prin Ministerul de Finanţe, a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care, în condiţiile în care nu vedem că piaţa se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată”, a menţionat Bolojan.

Premierul a reiterat că soluţia Guvernului va depinde de evoluţia pieţei internaţionale şi de disponibilitatea companiilor din domeniu de a ajusta preţurile în conformitate cu scăderea costurilor de achiziţie a ţiţeiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE