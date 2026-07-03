Șocul a fost foarte mare pentru Cătălin Bordea, care a ajuns să facă terapie, deoarece Spike era unul dintre cei mai buni prieteni ai lui și chiar îi fusese cavaler de onoare la nunta cu Livia Eftimie.

Anii au trecut, Spike și Livia Eftimie s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an, iar acum cântărețul a spus adevărul despre momentul în care a început relația cu fosta soție a celui care odată îi era prieten.

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Paul Mărăcine a dezvăluit că nu a furat soția nimănui și că Livia Eftimie voia să se despartă de Cătălin Bordea încă din anul 2021!

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„Cum poți să faci așa ceva, să iei soția prietenului tău?”, a întrebat Mihai Morar.

„Nu am luat nicio soție a niciunui prieten vreodată. Când îi făcea Cătălin piesa, ea zicea: «Pot să vin la tine să faci tu o piesă?». «Da, vino, nu am nicio problemă». La un moment dat, am terminat piesa, Livia era jos, se uita în jos, îi zic: «Ce ai, mă? Ți-a făcut ăsta, ești nebună la cap, piesă de dragoste». Se uita la mine și dădea din cap. Zic: «Stai, mă. Ce se întâmplă?».

Și atunci am aflat prima dată că ea încearcă să explice de vreo doi ani că nu mai simte și că la un moment dat nu o să mai fie împreună. Și ăla a fost momentul în care am aflat eu. Nu știa cum să spună celorlalți, asta e problema ei, întreab-o pe ea, nu stau eu să vorbesc în numele ei”, a răspuns Spike.

Mihai Morar s-a mirat: „De ce nu ai spus lucrurile astea până acum? Nu te-a întrebat nimeni?”. Iar Spike i-a răspuns imediat: „Mulțumesc frumos că mi-ai oferit ocazia să vorbesc. Nu m-a întrebat nimeni”!

Cântărețul a mai dezvăluit și că mariajul dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie nu era atât de perfect pe cât părea din exterior și că el a început relația cu ea după ce survenise despărțirea de comediant.

#fainsisimplu #podcast ♬ sunet original - Fain & Simplu @fainsisimplu „NU AM LUAT SOȚIA NICIUNUI PRIETEN!”. DE CE A TĂCUT SPIKE PÂNĂ ACUM? Cât de bine cunoaștem adevărul unei povești pe care am aflat-o doar din titlurile știrilor de scandal? Cât de ușor punem o etichetă unui om pe care nu l-am cunoscut niciodată? Sau cât de greu este să vorbești atunci când simți că nimeni nu mai așteaptă explicații, ci doar confirmări? În ultimii ani, numele lui Spike a fost asociat cu unul dintre cele mai comentate scandaluri din showbizul românesc. Despre el s-a scris mult, s-a vorbit și s-a judecat…. Aproape fiecare dintre noi a avut o părere, dar nimeni nu a avut timp să-l asculte cu adevărat. Astăzi, pentru prima dată, @Spike rupe tăcerea în scandalul care l-a făcut inamicul public nr. 1! Invitat la Fain & Simplu, Paul Mărăcine vorbește despre scandalul care i-a schimbat viața, despre prietenia cu Cătălin Bordea, despre relația cu Livia Eftimie, despre tăcerea pe care a ales-o și despre prețul pe care l-a plătit pentru ea. 📎 Vezi pe YouTube sau ascultă pe Spotify și Apple Podcasts o conversație care îți amintește că fiecare poveste are mai multe perspective și că, înainte să tragem o concluzie despre un om, merită măcar să îl ascultăm. Este o discuție despre despre vină și asumare, despre tăcere și consecințe, despre felul în care social media poate transforma o poveste într-un verdict și un om într-o etichetă. Iar poate cea mai importantă întrebare din acest episod nu este „Ce s-a întâmplat?”, ci „Cum mergi mai departe după ce o țară întreagă crede că îți știe povestea?”. ▶️ Problemele aduse din copilărie, până la hiturile de azi; ▶️ Piesa care a împlinit promisiunea făcută tatălui; ▶️ De ce a renunțat la social media din 2014; ▶️ Urmările neștiute ale scandalului; ▶️ Starea critică în care îl adusese stresul; ▶️ El e omul din spatele versurilor! ▶️ Ce urmează acum pentru Spike? ❤️ #mihaimorar

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta «perfectă». Nu m-am dus să o trag de mână! Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia… Ea și Cătălin erau de mult timp despărțiți. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat… Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a mai afirmat Spike în fața lui Mihai Morar.

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