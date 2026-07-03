Noi reguli pentru trotinetele electrice de închiriat

Primăria Municipiului București a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de hotărâre care prevede aprobarea Regulamentului privind autorizarea și condițiile de desfășurare a serviciului de închiriere a trotinetelor electrice în regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Capitalei.

Propunerile și observațiile pot fi transmise până la data de 13 iulie 2026.

Potrivit documentului, regulamentul urmărește organizarea în condiții de siguranță a serviciului de închiriere a trotinetelor electrice, utilizarea eficientă a domeniului public, dezvoltarea mobilității urbane durabile și stabilirea obligațiilor operatorilor economici care desfășoară această activitate în București.

Utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani

Proiectul stabilește că trotinetele electrice închiriate vor putea fi utilizate doar de persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, iar operatorii vor fi obligați să verifice această condiție prin intermediul aplicațiilor proprii.

Totodată, utilizatorii vor trebui să respecte regulile de circulație prevăzute de legislația rutieră și vor avea obligația să circule pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există. În lipsa lor, circulația va fi permisă doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h.

Regulamentul propune o serie de interdicții pentru utilizatori. Printre acestea se numără:

circulația pe trotuare, cu excepția celor prevăzute cu piste speciale;

circulația prin parcuri și grădini publice;

transportarea unei a doua persoane pe trotinetă;

conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio în timpul deplasării;

parcarea pe carosabil sau pe pistele pentru biciclete.

GPS și limitarea vitezei în anumite zone

Serviciile de închiriere vor putea funcționa doar în baza unei autorizații emise de Municipiul București.

Operatorii vor plăti un tarif de utilizare a domeniului public de 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă autorizată, dacă prin hotărâre a Consiliului General nu va fi stabilită o altă valoare. În plus, taxa anuală pentru eliberarea autorizației de operare este stabilită la minimum 5.000 de lei.

Toate trotinetele vor trebui să fie echipate cu GPS și tehnologii de geofencing, care permit limitarea vitezei, restricționarea circulației sau dezactivarea temporară a vehiculelor în zonele stabilite de municipalitate. Operatorii vor avea obligația să limiteze din aplicațiile proprii circulația și parcarea trotinetelor în zona Centrului Vechi, iar Primăria va putea desemna și alte zone cu restricții.

Unde va fi interzisă parcarea

Documentul stabilește numeroase locuri în care trotinetele nu vor putea fi amplasate sau lăsate după utilizare. Printre acestea se numără:

stațiile de transport public;

trecerile pentru pietoni;

intersecțiile;

spațiile verzi;

locurile de parcare pentru autoturisme;

accesul în școli, universități, piețe, complexe comerciale și terase;

pistele pentru biciclete;

scările și pasajele pietonale;

malurile râurilor și lacurilor.

Operatorii vor avea două ore pentru relocarea trotinetelor

În cazul în care o trotinetă este abandonată într-un loc interzis sau blochează circulația, operatorul va avea la dispoziție 120 de minute pentru a o ridica sau reloca după notificarea transmisă de autorități.

Dacă termenul nu este respectat, trotineta va putea fi ridicată de Poliția Locală, iar operatorul va achita 50 de lei pentru ridicare și 10 lei pe zi pentru depozitare.

Amenzi pentru operatorii care nu respectă regulamentul

Proiectul prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei pentru operatorii care desfășoară activitatea fără autorizație, amplasează mai multe trotinete decât numărul aprobat sau nu respectă obligațiile prevăzute de regulament. Abaterile utilizatorilor privind regulile de circulație vor continua să fie sancționate potrivit legislației rutiere în vigoare.

În referatul de aprobare, viceprimarul general Stelian Bujduveanu arată că serviciile de închiriere a trotinetelor electrice au devenit o componentă importantă a mobilității urbane, însă Bucureștiul nu dispune în prezent de un regulament local unitar.

„Regulamentul are ca scop organizarea și desfășurarea serviciului de închiriere a trotinetelor electrice în condiții de siguranță, utilizarea eficientă a domeniului public, dezvoltarea mobilității urbane durabile și stabilirea obligațiilor operatorilor economici care desfășoară această activitate pe teritoriul Municipiului București, fără a aduce atingere dispozițiilor legislației naționale privind circulația pe drumurile publice”, se arată în referatul de aprobare.

Potrivit documentului, lipsa unui regulament local poate conduce la amplasarea necontrolată a trotinetelor pe trotuare, blocarea acceselor pietonale, afectarea stațiilor de transport public și dificultăți în identificarea operatorilor responsabili.

În luna aprilie, orașul Cluj-Napoca a introdus un set de măsuri stricte pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate, pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate aceste vehicule. La nivel național, în 2025 s-au înregistrat peste 1.500 de accidente, cu șapte decese și peste 1.600 de răniți în primele 7 luni ale anului, dintre care 80% au fost din vina conducătorilor de trotinete.

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