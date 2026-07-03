Tribunalul Mureș a respins cererile acestuia de revocare sau înlocuire a măsurii arestării preventive, menținând decizia inițială.

Curtea de Apel Târgu Mureș a confirmat, joi, menținerea arestului preventiv, respingând contestația depusă de avocații inculpatului Cristian Pomohaci.

„Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpatul (…), trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc (…). Definitivă”, se precizează în decizia instanței publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Ancheta desfășurată de DIICOT și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a scos la iveală aceste informații.

Potrivit unui comunicat emis anterior de IPJ Mureș, între anii 2024 și 2026, Cristian Pomohaci ar fi procurat și distribuit mai multor persoane droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline.

În urma unei percheziții efectuate la locuința sa din Târgu Mureș, la începutul lunii iunie, au fost descoperite 20 de grame de 3-CMC, o substanță considerată drog de mare risc, alături de o sumă importantă de bani în mai multe valute.

Tot luna trecută, polițiștii au adus o mașină de numărat bani acasă la Cristian Pomohaci și au găsit o avere cash din 8 valute diferite care totalizează peste 9,3 milioane de lei.

În contextul acestor acuzații, amintim că Pomohaci se află deja în arest preventiv într-o altă cauză, în care este cercetat pentru agresiune sexuală și viol asupra unui minor.

La data de 5 iunie, Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor DIICOT de a dispune reținerea sa preventivă. Ancheta continuă, iar toate deciziile instanței rămân definitive.

Fostul preot a fost caterisit în anul 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale. Dosarul deschis la acel moment a fost ulterior clasat.

El a mai fost acuzat în anul 2019 și de evaziune fiscală și a continuat să practice meseria de preot, fiind chiar filmat în timpul unei slujbe de „exorcizare”.

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