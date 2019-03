Supermom se-ntoarce pe micul ecran! Lavinia Petrea revine la știri la 8 luni după ce-a născut al treilea copil

Lavinia Petrea, care în august anul trecut le-a dăruit lui Mathias și Klarei o surioară, Karin, se întoarce pe micul ecran, la matinalul PRO TV, pe 1 aprilie și, culmea, abia așteaptă să-și reia programul infernal de muncă – iese pe ușă la 4 dimineața! Înainte să ne pună la punct cu știrile, Lavinia ne-a prezentat jurnalul vieții de mămică…

Libertatea: Te întorci pe 1 aprilie sau e păcăleală?

Lavinia Petrea: Nu e o păcăleală, revin la Știrile PRO TV. Spun asta pentru că mă simt mai plină de energie ca niciodată și dornică de a transmite energia mea pozitivă și telespectatorilor. Copiii și soțul meu mă fac să mă simt mai puternică, împlinită și fericită, iar lucrurile s-au așezat bine, așa încât să mă pot întoarce la pasiunea mea, munca.

Cum și cui lași lucrurile acasă? Cine îi preia pe Mathias, Klara și Karin?

Mathias și Klara merg la grădiniță și sunt duși de soțul meu. El este baza dimineața devreme, când eu plec la serviciu, adică pe la 4.00. Mamele noastre ne vor ajuta însă pe rând, tot dimineața, pentru că este nevoie să rămână cineva cu Karin până vin eu, în jurul prânzului. După-amiază eu îi iau pe cei mari de la grădiniță, leșinată de dor. Imediat după ce va începe să meargă în picioare, Karin o să intre și ea la grădiniță cu frații ei.

Diferența dintre copii e mică. De câți oameni e nevoie în preajma lor, să-i supravegheze, când sunt toți trei acasă și sunt activi?

Mathias are patru ani și jumătate, Klara, doi ani jumătate, iar Karin, șapte luni. Diferența aceasta dintre ei impune de cele mai multe ori prezența a doi adulți, pentru că necesitățile lor sunt diferite. Așa că, în general, mai am pe cineva lângă mine atunci când sunt toți trei acasă. Dar s-a întâmplat să stau și singură cu ei și după ce am reușit să le fac baie și să-i culc pe toți, îmi venea să sar în sus de bucurie în mijlocul casei. Eram foarte mulțumită de mine!

Cât de multe restanțe ai acumulat la capitolul somn?

Din acest punct de vedere am fost destul de norocoasă, pentru că ei dorm bine noaptea. Sunt și perioade obositoare, când sunt răciți sau cum e acum, când îi ies dinții lui Karin și se trezește mai des, dar sunt obișnuită să dorm puțin noaptea. Din fericire, mai recuperez ziua, la prânz, atunci când simt că mai am nevoie de somn.

Mai ai vreun pic de timp doar pentru tine?

Aproape tot timpul meu l-am dedicat lor în această perioadă, asta și pentru că nu am simțit nevoia să fac altceva. Îmi place să citesc, când e puțină liniște.

Care a fost cel mai greu moment prin care ai trecut de când ai trei copii?

Prima noapte în care am fost departe de bebelușă, pentru că am fost internată cu Klara în spital. Sufeream pentru durerea și stresul Klarei de a fi în spital, dar mă gândeam continuu și la Karin, care era așa mică, avea 3 luni și avea nevoie de mine. Astfel de situații mi se par foarte grele.

Mai vrei copii sau te oprești?

Ne oprim aici. Și dacă ne-am mai dori copii, ar fi foarte riscant din punct de vedere medical pentru mine.

Cum au primit-o Mathias și Klara pe Karin și cum ai procedat ca să nu existe gelozii?

Au primit-o foarte bine. O pupă toată ziua, vor să o distreze, să se joace cu ea, dar au fost și sunt probleme de comportament și la Klara, și la Mathias, ca efect al venirii pe lume a lui Karin. Vor mai multă atenție. Klara și Mathias se ceartă uneori care să se joace mai mult sau care să stea lângă ea.

Se spune că la primul copil, dacă scapă suzeta pe jos, o speli; la al doilea, o ștergi un pic și i-o bagi la loc în guriță; iar la al treilea, nici n-o mai ștergi… Tu ce schimbări ai observat la tine?

(râde) Păstrând proporțiile, cam așa e. Cel mai mult are de câștigat din această relaxare bebelușa. Doar ne bucurăm de ea, nu ne mai și stresăm din lucruri mărunte. E atât de dulce, veselă și caldă! Efectiv e o plăcere să stai cu ea.

Schimb de sfaturi cu Andreea, colega ta de la matinal, faci? Poate… ca s-o pregătești pentru ai treilea și pe ea?

Dacă ne-ați auzi când vorbim despre copii v-ați amuza tare! Are doi băieți minunați, pe care-i crește atât de frumos! Rămâne de văzut dacă o să încerce să aibă și o fetiță. Nu se știe niciodată.

Ți-ai recăpătat silueta… repede după naștere sau încă mai ai ceva de dat jos?

Gena bună m-a ajutat la acest capitol. Am scăpat repede de kilogramele acumulate în sarcină, pur și simplu. Bine, nici nu stau o clipă. Am nevoie însă de tonifiere, iar asta nu se poate fără efort, de aceea mi-am propus să mă apuc de sport.

Când vă veți încumeta să plecați în prima vacanță în formulă completă?

La vară vom merge toți cinci în prima vacanță în afara țării și sunt foarte nerăbdătoare. Klara și Mathias sunt doi Scorpioni care ar sta numai pe plajă, în nisip și apă. Și lui Karin pare că-i place apa, deci cred că o să fie bine. Nu mă sperie deloc ideea, dar înainte de acea vacanță ne dorim să plecăm noi doi câteva zile. Ar fi prima plecare în doi de când s-a născut și al treilea copil.

