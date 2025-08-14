Legătura emoționantă a lui Andi Moisescu cu Ziua Marinei de la Constanța. „Trăiam pentru asta” | VIDEO EXCLUSIV

Recunoaște că are o slăbiciune pentru orașul Constanța, dar cel mai mult pentru orașul lui de suflet, Mangalia. „Eu am crescut în Mangalia ca să înțelegi de ce am o slăbiciune pentru Constanța. Am copilărit în Mangalia și am crescut acolo și pentru mine Constanța era orașul. La vremea respectivă, anii 70, Mangalia nu era ca acum. Eram o mână de oameni, eram ca într-un sat, ne știam cu toții. Când mergeam în Constanța, aproape că era ca și cum aș fi mers în străinătate. Adică la noi, în Mangalia, trenul nu are nici azi curent electric”, a povestit Andi Moisescu pentru Libertatea.

Printre cele mai frumoase amintiri se numără și cele din 15 august, când la Constanța se sărbătorește Ziua Marinei. În fiecare an mergea pe faleză alături de bunicul său care purta cu mândrie costumul de ofițer de marină. „De Ziua Marinei mai mergeam pentru că bunicul meu a fost ofițer de marină și lucra la garnizoana din Mangalia și se mai întâmpla de Ziua Marinei să fim invitați la Constanța. Îți spun, mergeam în străinătate. Era spectacol. Trăiam pentru asta. De aia am păstrat o slăbiciune pentru oraș în general, pentru Constanța”, a declarat Andi Moisescu pentru Libertatea, completând că nu același atașament îl are pentru stațiunea Mamaia. „În rest, de Mamaia nu am fost așa atașat. Pentru că am prins perioada în care litoralul era legat de Mangalia, de la Olimp, iar apoi când am devenit adolescent am descoperit Costinești”.

Andi Moisescu este remunerat pentru prestația lui de DJ

Acum revine la Constanța sau Mangalia mai mult pentru a întreține atmosfera la diverse petreceri și, deși spune că ar accepta oricând să se reîntoarcă în locurile în care copilărește, vedeta Pro TV recunoaște că muzica este pasiune pentru el, dar și un business și că nu prea mai mixează pe gratis. „Bineînțeles că îmbin utilul cu plăcutul. Să ne înțelege, cel mai valoros atribut pentru fiecare dintre noi este timpul și eu sunt din ce în ce mai conștient de asta. Când ești tânăr nu prea te gândești. După aceea, când începi să avansezi în vârstă realizezi că este foarte important. Sunt foarte atent cu timpul meu și îl consider foarte prețios. Ceea nu înseamnă că nu fac în continuare lucruri doar din plăcere. Inclusiv pusul muzicii o fac doar din plăcere. Mai ajut, din plăcere, prieteni foarte buni. Fac în continuare și lucrurile acestea, dar sigur că am un onorariu atunci când este cazul de onorariu”, a mai completat Andi Moisescu pentru Libertatea.

