Leonardo DiCaprio își vinde vila din Malibu cu 10 milioane de dolari. Cum arată locuința de pe malul Oceanului Pacific

Actorul Leonardo DiCaprio s-a decis să renunţe la una dintre casele sale situată în cartierul exclusivist Carbon Beach din Malibu, California, SUA. Conform sursei citate mai sus, chiar în luna iulie a acestui an actorul în vârstă de 46 de ani a făcut o nouă achiziție în aceeași zonă, a cumpărat o vilă mult mai spațioasă pe care a plătit puțin peste 13 milioane de dolari.

Își permite, căci starul a câștigat recent milioane pentru apariția în comedia Netflix „Dont Look Up”, alături de Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Chris Evans și Timothée Chalamet. Averea lui e estimată la 260 de milioane de dolari.

Revenind la vila de lux pe două etaje pe care Leonardi DiCaprio o vinde acum, acesta are trei dormitoare mari şi luminoase, cu pereţi de sticlă, două băi, living, sufragerie, bucătărie elegantă și terasă. În plus, locuința are propria plajă privată la Oceanul Pacific.

Actorul a mai încercat să o vândă și în anul 2016, însă nu a reușit. Se știe că această casă din Malibu a fost închiriată de actor vreme de ani, pentru o singură lună primea între 20.000 – 25.000 de dolari.

Orașul unde Leonardo DiCaprio locuiește și unde își petrece cel mai mult timp este Los Angeles. În 2018 a achiziționat acolo o vilă în cartierul Los Feliz. Locuința are cinci băi, opt dormitoare şi a costat aproape 5 milioane de dolari.

