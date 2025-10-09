Reacția fanilor când au auzit că Lidia Buble cântă imnul României la meciul amical cu Moldova: „Am simțit un val”

Meciul, transmis în direct de Prima TV, va avea un moment inedit înainte de start: „Deșteaptă-te, române!”, imnul României, va fi cântat de Lidia Buble, iar „Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, va fi interpretat de Tania Turtureanu!

„Am făcut probele de sunet pentru meciul cu Moldova. Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas. Doar gândul că voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, a spus Lidia Buble pe Instagram, cu aproximativ 24 de ore înaintea startului partidei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

În dreptul postării de pe celebra rețea de socializare, sute de fani au lăsat comentarii și câteva mii de internauți au apreciat clipul video arătat de Lidia Buble, de la probele de sunet.

„Locuiesc lângă stadion și ți-am auzit vocea azi când ai făcut probele. Succes România”, „Abia aștept să te văd și să te aud”, „Mândru de tine”, „Hai că deja mi s-a făcut pielea de găină” și „Se spune că atunci când oamenii cântă împreună, inimile lor încep să bată în același ritm. Gândește-te doar la emoția acelui moment, toți cei care vor fi acolo, mici și mari, vor avea același puls, cântând un cântec atât de frumos alături de tine” sunt doar câteva dintre reacțiile pe care fanii le-au avut pe Instagram.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Deoarece în ultima perioadă au existat fani nemulțumiți că imnul nu este intonat de suporterii din tribune, ci de un artist prezent pe gazon, FRF (Federația Română de Fotbal) a venit cu lămuriri pentru publicul echipei naționale de fotbal.

Potrivit unui comunicat al celor de la FRF, în urma unui sondaj de opinie, peste 90% dintre fani au precizat că preferă ca un artist să cânte imnul României înainte de meciuri. Iar acesta este motivul pentru care cântăreții apar pe gazon înaintea partidelor.

Mai mult decât atât, cei de la FRF au ținut să precizeze că „artiștii care interpretează imnul acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE