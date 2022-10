Lili Sandu și Silviu Țolu au planificat nunta înainte de pandemie, apoi au amânat-o. Acum, vedeta de la PRO TV a anunțat că nu va mai avea loc nicio căsătorie momentan, pentru că fericirea nu constă într-un act. Lili, în vârstă de 43 de ani, nu mai este atât de entuziasmată de a face pasul cel mare.

„Nu cred că fericirea stă într-o hârtie. Noi am planificat nunta înainte de pandemie, apoi am amânat-o. Acum nu mai este o prioritate. Ne este bine împreună, avem o familie fericită şi asta e tot ce contează”, a declarat prezentatoarea pentru Click!.

Vedeta a vorbit și despre lucrurile care îi plac cel mai mult la viața ei din ultimii ani. Lili Sandu declară că a descoperit ce înseamnă maturitatea într-o relație și că este recunoscătoare pentru familia frumoasă pe care o are alături de iubitul ei.

„Faptul că am descoperit ce înseamnă maturitatea într-o relaţie, că ştim să ne dăm voie să fim noi şi singuri, şi împreună. Am crescut amândoi în aceşti ani de când ne-am cunoscut, am învăţat cum să trecem peste fiecare provocare vi am adus pe lume un copil superb. Cred că sunt lucruri mai mult decât suficiente pentru care să fiu recunoscătoare şi care să mă facă să realizez că am o familie frumoasă”, a declarat prezentatoarea de la „Vorbește lumea”, pentru sursa mai sus menționată.

Lili Sandu și Silviu Țolu au fost la un pas de despărțire

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de aproximativ 10 ani. La „Vorbește lumea”, emisiunea pe care o prezintă la PRO TV, vedeta a recunoscut că ea și partenerul au fost la un pas de despărțire, chiar după ce băiețelul lor a venit pe lume.

„Dispoziția mea scăzuse foarte mult pentru relație. Pentru că era normal, epuizată fizic, psihic. El, ușor retras, tocmai pentru a nu mă deranja cumva pe mine în tot ceea ce se întâmplă. Văzându-mă că sunt obosită, își căuta alte lucruri de făcut. Dar, cu mintea de acum, mi-am dat seama că am ajuns într-un punct în care chiar trebuia să vorbim despre asta pentru că atracția fizică și din toate punctele de vedere începea să se ducă, să se diminueze”, a declarat ea la PRO TV.

