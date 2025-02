Lino Golden, cunoscutul artist român, e în centrul atenției după ce firma sa a fost declarată în faliment, iar bunurile acesteia au fost sigilate. Autoritățile îl acuză pe artist de tranzacții suspecte și cer ca acesta să fie tras la răspundere în calitate de administrator.

Instanța a admis cererea formulată de AJFP Brașov pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva firmei artistului. Potrivit sursei citate anterior, decizia instanței prevede: „Pentru continuarea procedurii, înregistrarea acţiunii privind angajarea răspunderii administratorului, soluţionarea acesteia, (…) stabileşte termen administrativ de control la data de 28.05.2025. (…)

Admite cererea formulată de creditorul AJFP Braşov pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei LINO GOLDEN … SRL. (…) Constată că debitoarea se află în stare de insolvenţă. (…) Lichidatorul desemnat va proceda de îndată la punerea de sigilii asupra bunurilor din averea debitorului (…) şi la realizarea operaţiunilor de lichidare a averii debitorului”, a decis instanța, în procesul deschis împotriva firmei lui Lino Golden.

Această decizie vine ca urmare a constatării stării de insolvență a firmei lui Lino Golden.

Conform datelor oficiale transmise de autorități, firma artistului nu mai are activitate din 2020, iar datoriile acesteia se ridică la aproape 40.000 de lei. În cazul în care se va dovedi că Lino Golden a folosit bunurile sau creditele societății în interes personal, acesta ar putea fi obligat să plătească o parte din datoriile firmei.

Până la acest moment, Lino Golden nu a făcut declarații oficiale privind situația firmei sale.

Eveniment mare pentru Lino Golden în 2025

În noiembrie 2024, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Lino Golden a dezvăluit că se gândește tot mai des să facă nuntă. Mai mult decât atât, el a dezvăluit și cum i s-a schimbat viața de când Delia Salchievici a apărut în viața lui.

„Am cerut-o la petrecerea de ziua mea. Când s-a strâns toată lumea și au venit toți invitații, familie, apropiați… Am făcut o mică introducere. Ne-am mutat împreună după trei săptămâni. Mi s-a schimbat viața în bine, a avut un sens în totalitate, era incompletă. Eram pierdut așa… Am găsit un echilibru în tot. În muncă, în viață, în suflet”, a spus Lino Golden în fața lui Cătălin Măruță.

„Nu mă așteptam când m-a cerut. El nu făcea deloc primul pas, mă urmărea în online, îl vedeam că se uită la pozele mele, îmi dădea like-uri, le ștergea, îmi dădea iar like, să îmi atragă atenția. Dar nu mă băga în seamă. I-am dat mesaj și i-am zis: «Ești stalker»! Și el mi-a zis: «Recunosc». Și așa am început să vorbim. Apoi am avut câteva tentative să ne vedem și nu am ieșit. Și mi-a dat până la urmă un mesaj: «Ne mai vedem?». Mi se părea că e cocalar, la cum se îmbrăca. Eu aveam cu aproape 20 de kilograme mai puțin când l-am cunoscut. M-am schimbat după ce am început să mănânc carne”, a spus și Delia Salchievici la PRO TV.

