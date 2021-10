În 2014, Lora divorța de Dan Badea, după ce căsnicia lor nu mai funcționa. Un an mai târziu, artista și managerul ei, Ionuț Ghenu, care înainte a fost iubitul Doiniței Oancea, au format un cuplu. Mulți au acuzat-o pe cântăreață că a despărțit-o pe prietena sa de iubitul ei. Lora a fost invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit pentru prima dată despre începutul relației cu Ionuț Ghenu.

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, a declarat Lora.

Deși începuse o relație nouă, artista era condamnată de cei din jur că i-ar fi furat iubitul prietenei sale. Lora a evitat până acum acest subiect, însă a decis că este momentul să lămurească situația după atâția ani.

„Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. (…) Eu eram la Antena 1 atunci. Ajungeam acasă lunea. Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie”, a dezvăluit Lora.

Lora, despre Doinița Oancea: „Nu vorbim dacă ne vedem”

La vremea respectivă, cântăreața avea semnat un contract cu Antena 1, unde făcea parte din juriul emisiunii „Next Star” și era concurentă la „Te cunosc de undeva”. În tot acest timp, Doinița Oancea apărea la Kanal D, la emisiunea care a fost scoasă din grilă, „WOWbiz”, unde povestea despre relația cu Ionuț Ghenu. Lora a mărturisit că nu avea cum să se apere din cauza contractului pe care îl aveam semnat.

„Eu nu aveam cum să mă apăr. Că eram la Antena 1, dar eram atacată la Kanal D. Fiecare reacționează la durere. Mi-am păstrat cât de cât creierii și nu am început să scot eu armele. M-am mai întâlnit cu ea la vreo două evenimente. Nu vorbim dacă ne vedem. E foarte greu. (…) Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o prietenă de-ale mele, eu niciodată nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu. Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine plânge primul are dreptate. Am o relație senzațională cu Ionuț. Nimic nu se construiește pe înșelătorie”, a mai mărturisit Lora în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

