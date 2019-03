Mădălin Ionescu a făcut bilanțul carierei sale. „Am adus milioane de euro televiziunilor pe la care am trecut”

„Aș avea atât de multe de spus despre ce am trăit în televiziune… Las deoparte dezamăgirile, loviturile, obstacolele… Am reușit să prezint show-uri atât de diverse și am avut succes cu toate. Am fost primul prezentator și realizator din România care a reușit să depășească un milion de telespectatori cu un show zilnic ( „Acces Direct”).

Am prezentat cel mai de succes și mai premiat show de noapte timp de cinci ani ( „Wowbiz”). La doar trei luni de la debutul primului meu show („Adevarul din spatele adevărului”)eram nominalizat la cel mai bun talk-show al anului. Am făcut performanța cu „Miezul Problemei”, un late night care a uimit prin diversitatea subiectelor și îndrăzneala abordării.

Am adus milioane de euro televiziunilor pe la care am trecut și aș mai putea să o fac cu altele… Anul trecut, însă, „Mădălin Ionescu Show” a fost cea mai urmărită emisiune online. Deși am realizat numai zece editii… am convins un public important să fie alături de mine.

Îmi place mult această zonă! Revin cu forțe proaspete în online și cu dorința de a face mai mult! Vă îmbrățisez!”, a precizat Mădălin Ionescu în mediul online.

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu este căsătorit cu Cristina Șișcanu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip.

