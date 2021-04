În tinerețea lui, la doar 14 ani, Mădălin Voicu a fost dus chiar de tatăl său, celebrul violinist Ion Voicu, la o damă de companie! Și-a făcut lecțiile, apoi a fost inițiat în tainele amorului, astfel că, două săptămâni, nici n-a mai dat pe acasă, după cum a povestit actualul dirijor și politician.

„Ar trebui legalizată prostituția?”, l-a chestionat Denise Rifai în timpul emisiunii ”40 de întrebări”, la Kanal D.

Doamna i-a desenat pe hârtie

„Prostituția are un parfum larg, e ca o plajă. Cea mai mare e în politică, de aceea, probabil, nu vor s-o legalizeze, pentru că i-ar viza pe unii, nu pe toți. Prostituția e vie! N-am apelat la servicii pe șosea sau prin bârloguri. Când eram mic, m-a luat tata de la școală și m-a dus la o femeie să fac lecțiile. Dânsa s-a ocupat de mine, mi-a dat toate detaliile, mi-a desenat pe hârtie cum trebuie să fac așa, să fie așa. M-a pasionat, apoi mi-am luat zborul singur. A fost un profesor foarte bun, dacă o mai trăi, chiar îi mulțumesc”, a povestit Mădălin Voicu.

„Am fost prost cu P mare”

Despre relațiile cu femeile din viața sa, bărbatul de 68 de ani a recunoscut, franc, chiar jovial: „Nu regret nimic. Dacă am suferit sau am avut necazuri, a fost din cauza mea sau că am fost prost cu P mare. Nu am de reproșat nimic niciuneia dintre soții, chiar dacă au fost multe lucruri neplăcute. Nu le învinovățesc, nu-mi place să dau vina pe cineva, chiar dacă e vina lui. Mi-asum să fiu eu ”popa prostul”.

Mădălin Voicu a avut trei căsătorii, iar acum are o relație cu Adriana Pop, cu 22 de ani mai tânără, pe care o cunoaște de când era o copilă de 10 ani, reîntâlnind-o în 2017.

„De ce nu m-am oprit la o singură femeie? Adică de mic sau de când?! Viața mea a fost ca o furtună. Eu nu m-am căsătorit de nevoie vreodată. Singurul mariaj artifical a fost cu doamna pictoriță (n.red Carmen Olteanu, ultima soție). Amantă?! Sună urât, mă! Bărbații mai scapă… De ce nu mi-a ajuns niciodată o femeie?! Sunt pofticios!”, s-a amuzat Mădălin Voicu.

La ce a refuzat să răspundă

Are șapte copii, dar a pus stop. ”Eu știu că am doar șapte, aș mai putea face, chiar pot bine!, dar nu mai fac fiindcă nu mai am timp să-i cresc până la 18 ani, nu știu cât mă mai ține Dumnezeu într-o stare de normalitate. Nici Adriana nu vrea copii. În altă parte evit să mă mai duc, mi-ajunge… Da, sunt un bărbat cu sex-appeal, dar nu mai am la mine! În tinerețe, da. Bărbatul nu trebuie să arate neapărat bine. Au ăștia de acum o estetică promiscuă, cu niște tunsuri ciudate. Femeile cred că simt că am drag de ele”, a povestit politicianul.

Gentleman, a refuzat să răspundă exact la întrebarea cu câte femei s-a iubit, ocolind orice tentativă a jurnalistei de a spune numărul exact. ”Tu crezi că am ținut minte?! Aveam în tinerețe un carnet în care scriam numele, blondă, brunetă, înaltă, slabă, detalii, unele cu cruciuliță de m-au îmbolnăvit, aveam o evidență clară. Îți zic după emisiune, nu e frumos să faci subiect din asta. Bine, întreabă-l pe Ilie Năstase, el îmi ținea evidența. Este o întrebare pe jumătate refuzată”, a parat bărbatul de 68 de ani, care acum are o relație cu Adriana Pop, o femeie cu 22 de ani mai tânără ca el. A fost întrebat dacă a devenit fidel, la această vârstă.

„Rămân un domn”

„Eu tot timpul am fost fidel femeii cu care am fost. Viața îți rezervă tot felul de surprize, da, sunt pofticios. Ele trec, vin, trec, vin, așa s-a întâmplat în timpul vieții mele, nu acum că nu-mi mai arde. Nu am stat la pândă, să mănânc femeia. Sunt anumite chestii care mă atrag la o femeie, nu neapărat cum arată. Trebuie să ai un feeling, o emoție, o comunicare spirituală. Nu e suficient să aibă sâni, fund, să fie bună. O relație e bazată pe lucruri mult mai elaborate decât cum arată muierea. Am greșit de câteva ori, dar domn rămân, sărut mâna”, a replicat Mădălin Voicu.

PARTENERI - GSP.RO S-au despărțit după 11 ani de iubire. Mesajul pe care i l-a lăsat fostei neveste spune totul

Playtech.ro Loredana Groza, dialog INDECENT cu Răzvan și Dani. Prezentatorii se tem acum de reacția CNA: ”Îmi place cu finalizare”

Observatornews.ro Cum a scăpat un şofer beat din Galaţi de dosar penal, după ce a fost găsit dormind în maşină, în intersecţie. Poliţiştii n-au avut ce să-i facă

HOROSCOP Horoscop 28 aprilie 2021. Racii au de urcat un munte de îndoieli, temeri și griji legate de cei dragi

Știrileprotv.ro Cum a fost pedepsit un bărbat care a încercat să-şi abuzeze nepoata. 'I le-au aruncat la porci'

Telekomsport Gimnasta a şocat ţara. Şi-a omorât nou-născutul după ce l-a aruncat la gunoi. Explicaţia e inumană: primele informaţii

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)