Mădălina Ghenea îşi întrerupe activitatea în mediul online. Mesajul îngrijorător transmis de actriță: „Nu mă simt prea bine”

În urmă cu aproximativ 16 ore, actrița în vârstă de 34 de ani a încărcat pe contul personal de Instagram, acolo unde are un milion de urmăritori, o fotografie în care apare un aparat tomograf. Tomografia Computerizată (CT) este o metodă de investigaţie imagistică ce foloseşte razele X pentru a obţine imagini detaliate, precise ale organelor interne.

Imaginea postată de Mădălina Ghenea a venit și cu câteva declarații, vedeta spune că va lipsi pentru o perioadă din mediul online, nu se simte bine. „Dragilor, nu mă simt prea bine. Voi lua o pauză de la social media. Sper să mă refac repede şi să vă răspund la toate întrebările. Cu drag, a voastră Mad”, le-a transmis ea fanilor.

Succesul Mădălinei Ghenea: „Împart ecranul cu monștri sacri”

Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar de ani buni a ales să părăsească țara natală și să se mute în Italia. În Peninsulă, vedeta se simte ca acasă și locuiește acolo alături de fetița ei. Se bucură de o carieră de succes și de proiecte importante pentru care a fost aleasă.

Ea joacă în filmul „House of Gucci”, apare în rolul Sophiei Loren. „În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram acum ceva vreme.

Din distribuția filmului fac parte nume mari de la Hollywood, precum Lady Gaga, Adam Driver, care a jucat în „Războiul Stelelor”, și Jared Leto, câștigătorul Oscarului în 2013, pentru cel mai bun rol secundar.

Foto: Hepta, Instagram

