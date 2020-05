Maia Morgenstern împlinește azi 58 de ani. „Începuturile mele artistice au fost marcate de un eşec”

De Livia Lixandru,

Puțini știu că marea actriță, care astăzi împlinește 58 de ani, și-a început cariera cu stângul.

„Începuturile mele artistice au fost marcate de un eşec. Am căzut, în primul an, la examenul de la IATC. Am intrat în anul următor. Începuturile au fost complicate, a fost o perioadă tumultuoasă.

Dar am fost înconjurată cu foarte multă dragoste de mama, iar tatăl meu m-a învăţat cum să gestionez un eşec şi durerea care-l însoţeşte”, a dezvăluit Maia Morgenstern pentru VIVA!

La fel de complicată a fost și copilăria sa, marcată de neajunsuri și greutăți. „A fost o copilărie complicată, în care părinţii au ştiut să suplinească prin dragoste și cultură, prin educaţie.

Îmi amintesc de plimbările cu tata prin parc şi de mama, în pragul uşii dormitorului, care îmi citea poveşti. Şi teatrul de păpuşi unde mă duceau părinţii, îmi amintesc”, a mai declarat Maia Morgenstern.