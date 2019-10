Maia Morgenstern, testată pentru Medicină, înainte să dea la Actorie. O mătușă doctor a dat verdictul: „Mai gândește-te, nu ești pregătită!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Maia Morgenstern a fost atrasă irezistibil de zona artistică încă din copilărie. Când și-a dat seama că asta îi este menirea, s-a temut să le vorbească însă părinților despre alegerea ei.

„Nu aveam curajul să mărturisesc. Îmi era frică, pentru că erau mulți candidați. Teama, spaima în fața eșecului, orgoliul și tot felul de legende care circulau mă făceau să nu mărturisesc, să nu declar faptul că doresc să fiu actriță. Și tata mi-a zis: «Vrei să fii actriță? Lasă cochetăria, că nu ai învățat destul să dai la Medicină și nu pari să dai semne că ai vrea să tocești la fizică și la chimie!»”, a povestit, pentru Libertatea, Maia Morgenstern.

„Ar fi trebuit să știu mai multe, dar nu știam”

Treaba asta cu medicina n-a venit din neant. Actrița își amintește că a și fost evaluată de o rudă, să vadă dacă e potrivită pentru această meserie: “A venit mătușa mea, medic pediatru primar la spitalul de copii din Botoșani, și m-a testat, prin clasa a XI-a. M-a întrebat câteva chestii pe care s-ar fi cuvenit să le știu, chestii din fizică, din chimie. La vremea respectivă, ar fi trebuit să știu mai multe, dar nu știam, iar ea mi-a spus: «Mai gândește-te, nu ești pregătită!»”.

„A doua zi, am plecat să lucrez la Teatrul Evreiesc de Stat”

După “verdictul” mătușii, Maia Morgenstern și-a urmat dorința de a da admitere la UNATC, dar s-a întâmplat exact lucrul de care se temea: a picat. S-a ambiționat însă și s-a întors la examen anul următor.

„Nu m-a doborât, un eșec nu face plăcere nimănui niciodată, dar nu am stat mult să mă văicăresc și nici nu mi-ar fi îngăduit părinții să fac asta. A doua zi, am plecat să lucrez la Teatrul Evreiesc de Stat. Am dat concurs și nu știu cât aveau ei încredere în talentul meu, dar am început să lucrez de-a doua zi. Am carte de muncă de 40 de ani”, ne-a mai dezvăluit Maia Morgenstern.