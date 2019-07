Mama lui Florin Pastramă nu și-a mai stăpânit lacrimile. A plâns la nunta fiului ei cu Brigitte Sfăt

„Am plâns. Am tot așteptat să se căsătorească, să se căsătorească… și acum, când îl văd la casa lui n-am putut să mă stăpânesc. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi doresc un nepot, nepoței…să poarte numele lui taică-su mai departe. Că de la fete am, dar și-au schimbat numele. I-am spus lui Brigitte că-i mulțumesc că mi-a împlinit un vis și mai are unul… să mă facă bunică”, a declarat femeia pentru Pro TV.

POVEȘTI DIN BUCUREȘTI / Ambiția de a avea un palat mai frumos decât cel regal. Istoria negustorului Nicolae Stănică, devenit Cesianu, amic al regelui Carol I

Citește mai multe despre Brigitte Sfăt și nunta anului pe Libertatea.