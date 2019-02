„Suferă pentru mine că nu m-am măritat deja. E timpul deja, am si copil. Mi-a zis că bărbatul pentru mine încă nu s-a născut sau încă crește, nu s-a născut. Eu nu am nici un defect, sunt frumoasă, deșteaptă, cunoscută, aș fi vrut să fiu puțin mai slabă. Mama a suferit nu când am plecat, ci când am fost însărcinată, când am născut, m-a văzut că mi-a fost greu. Știa că am probleme”, a spus Vica Blochina la Kanal D.

Chiar dacă nu mai este un copil, Vica este în continuare răsfățată de mama ei. „I-am adus puțin din Lituania, mâncare puțină, vreo 37 de kilograme. De dimineață când ne-am trezit am vrut să îi fac o bombă cu vitamine. I-am adus și pizza”, a spus aceasta în cadrul emisiunii.

Vica Blochina este foarte atentă la felul cum arată și cum se simte, motiv pentru care acordă o mare importantă îngrijirii. Abia ce a început anul 2019 că blonda a dat fuga la o clinică de specialitate din Brașov, pentru a face o cură de detoxifiere. Cura de detoxifiere a avut rezultatele scontate de blondă. Vica Blochina a dezvăluit că a slăbit 4 kilograme după patru zile la detox.

