Manuela știe că imaginea este importantă, așa că acordă timp întreținerii sale. Chiar dacă abia așteaptă să ajungă acasă, după program, pentru a sta cu fiul său, diagnosticat cu autism, de care este foarte atașată, își face timp aproape zilnic pentru masaj și sport.

De când a venit primăvara, ea s-a întors la bazin, unde înoată și câte două ore legate!

Ca în fiecare an înainte de Paște, actrița trage tare la bazin, ca să slăbească și să se tonifieze, iar în paralel, acasă sau la restaurant, își calculează atent caloriile și își suprimă poftele. Preferă să slăbească înaintea sărbătorilor, pentru că se știe foarte pofticioasă și e conștientă că nu se va putea abține de la bunătățile pascale. Dacă dă jos acum câteva kilograme, după mesele pline cu miel, ouă roșii și cozonac nu va constata decât că le-a pus la loc, nu că are un surplus deranjant.

„La 50 de ani, sunt cumulul greșelilor mele”

Manuela Hărăbor nu a mai avut o relație stabilă de ani buni. Actrița și-a îndreptat toată energia către fiul ei, Andrei, a cărui companie o preferă, în detrimentul vreunui partener.

”Eu am avut probleme de mândrie. Am fost actriță de când aveam 3 ani și eram artista și frumoasa cartierului și a școlii. Însă odată ce a venit Andrei în viața mea, m-am schimbat total. Nu am fost prea curtată, tocmai poate pentru că preocuparea mea principală a fost și este fiul meu. Acum, la 50 de ani, sunt cumulul greșelilor mele”, a mărturisit ea.

