Marcel Toader, care a încetat din viață în acest weekend, avea mari probleme cu inima.

În anul 2012, pe vremea când forma un cuplu cu prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, Marcel Toader a trecut prin momente dificile după ce a suferit un infarct. Acesta se afla la un târg de nunți, acolo unde fosta lui soție avea un stand. După ce i s-a făcut rău, apropiații au chemat imediat salvarea, iar medicii de la Spitalul Militar l-au băgat de urgență în sala de operații. Doctorii i-au montat un stent, iar intervenția a fost una care i-a salvat viața. Atunci, Marcel Toader nu a dorit să dezvăluie că a avut probleme grave de sănătate, însă anul trecut acesta a recunoscut cele întâmplate, potrivit click.ro.



„Am avut un infarct, am fost internat, mi s-a pus un stent. În ultimii doi ani am întrerupt medicamentaţia pentru că eu consider că prea multă nu e bună. Am zis acum o lună şi ceva să fac un set de analize generale.

Am fost la Constanţa am făcut analize de sânge, am venit la Bucureşti la o clinică specializată şi au descoperit că unde a fost ţesutul necrozat se întâmplă nişte fluctuaţii de ritm ale inimii şi trebuie să am o intervenţie chirurgicală peste vreo două luni de zile. Inima mea e puternică încă”, declara Marcel Toader anul trecut.







Marcel Toader a încetat din viață în data de 3 august 2019, la vârsta de 56 de ani. Omul de afaceri a făcut infarct în timp ce se afla la masă cu avocatul său. 

Marcel Toader a fost sportiv de performanță și om de afaceri. De-a lungul anilor, acesta a fost în centrul atenției din cauza numeroaselor sale căsnicii și divorțuri, șase la număr.







