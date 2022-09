Maria Băsescu s-a căsătorit în anul 1975 cu Traian Băsescu. Am împreună două fete, pe Ioana, dar și pe Elena, fata cea mică, care le-a dăruit trei nepoți. Maria Băsescu a fost Prima Doamnă a României din 2004 până în 2014. L-a însoțit pe soțul ei la evenimente oficiale, la dineuri, dar mereu a fost o apariție discretă, după cum spune Cătălin Botezatu.

Creatorul de modă i-a analizat ținutele și aparițiile Mariei Băsescu, are numai cuvinte de laudă. „Despre Doamna Maria Băsescu nu se pot spune decât lucruri care țin de eleganță, de feminitate, de o mare modestie, de o mare educație.

Este printre puținele doamne ale lumii care s-au remarcat printr-o atitudine superbă, respectând cu strictețe niște reguli vestimentare, fiind una dintre cele mai discrete apariții. Aparițiile sale au fost mereu extrem de calculate, extrem de frumoase, efectiv îți dădea acea senzație că plutește”, a declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

El a mai precizat că aparițiile Mariei Băsescu nu pot fi comparate nici cu ale Elenei Ceaușescu, nici cu ale actualei Prime Doamne, cu cele ale lui Carmen Iohannis. „Despre Doamna Maria Băsescu nu se pot spune decât lucruri care țin de eleganță, de feminitate, de o mare modestie, de o mare educație.

Recomandări O femeie de serviciu din România, mai curajoasă decât polițiști, procurori și judecători

Este printre puținele doamne ale lumii care s-au remarcat printr-o atitudine superbă, respectând cu strictețe niște reguli vestimentare, fiind una dintre cele mai discrete apariții. Aparițiile sale au fost mereu extrem de calculate, extrem de frumoase, efectiv îți dădea acea senzație că plutește”, a mai dezvăluit designerul pentru ego.ro.

A lucrat în turism

Înainte de a-l cunoaște pe Traian Băsescu, Maria Băsescu a lucrat în turism, pe litoral. După mariajul cu acesta a devenit casnică. Despre perioadele lungi în care a rămas singură acasă, când soțul ei era marinar, fosta primă doamnă a României mărturisea, într-un interviu, că a fost o perioadă foarte grea.

„Și îmi plăcea foarte mult (n.r. să facă turism), pentru că totdeauna mi-au plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”, explica Maria Băsescu.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Gestul ŞOC făcut de Carmen Iohannis în prima zi de şcoală! Nu credeai că o să o vezi aşa vreodată, elevii s-au amuzat

Observatornews.ro "Plimbare pe bancă în Găeşti. Ce mai vrei mai mult de atât? Stai ca în parc, dar te plimbi". Imagini inedite surprinse în trafic de un şofer

Știrileprotv.ro Momentul în care o roată dintr-un parc de distracții se prăbușește de la 15 metri. Sunt 15 persoane rănite | VIDEO

FANATIK.RO Angela Gheorghiu are un iubit cu 22 de ani mai tânăr. Cine e cel care i-a furat inima: “Vei fi mereu totul pentru mine”

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

HOROSCOP Horoscop 6 septembrie 2022. Fecioarele pot alege să iasă elegant din orice discuție care degenerează în conflict

PUBLICITATE COSMETIC PLANT prezintă: Serul antirid forte Vitamin C Plus