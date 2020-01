De Livia Lixandru,

Romulus Petrescu i-a fost alături Mariei Cârneci timp de 40 de ani și chiar dacă lucrurile nu au fost întotdeauna roz în viața lor, cei doi au trecut împreună, peste toate greutățile

„Nu pot să spun cum e fără el că nu știu nici eu. E foarte greu că aproape 40 de ani să mergi cu cineva și nu întotdeauna pe roze, dintr-o dată nu mai e, e greu. Încerc de dragul nepoțelelor și de dragul lui să fac tot ce pot.

Noi vorbeam mereu ca între prieteni, el era un om foarte educat și în banca lui, un om care nu știu dacă mi-e dat să mai întâlnesc.

El toată viața a fost director de hotel, dar însoțindu-mă a cunoscut tot felul de oameni. Nu era un să intre în vorbă fără să fie bazat, era în banca lui, un om foarte documentat. Nu sunt în stare de muncă, am anulat tot, am venit că mă mai răcoresc, am să fac ceea ce îi plăcea lui cel mai mult.

Cântece frumoase, nu i-ar fi plăcut să plâng, dar oricânt de rațională aș fi, mila omoară sentimentele astea. Toate amintirile sunt frumoase, eu sunt mai vulcanică de felul meu, el era blând, retras și controlat. Un om ordonat și în viața de familie.

Nu ne-am certat niciodată să ne măscărim, certurile erau de substanță și nu esență. A dispărut o lume în care eu găseam liniște și echilibru. A murit lucid, privindu-ne pe mine și nora mea, am făcut cu schimbul la spital. El era trecut pe morfină, dar avea dureri groaznice.

Suntem neputincioși, te uiți și vrei să faci ceva, dar nu știi ce. E cea mai urâtă fază. L-a chemat pe Edi, i-a dat permisul, buletinul, tot. Pentru copil a fost un șoc, am intrat eu în rezervă, l-am ținut de mână și tot se văita și sufla greu.

Mi-a spus că are o rugăminte la mine, mi-a zis să mă duc la el în dressing să îi scot costumul, cămașă albă cu palton. Eu știam ce vrea, dar îl întrebam ce să fac cu ele. Și-a dat seama că nu mai putea să mă abțin să nu plâng.”, a povestita Maria Cârneci, la Star Matinal, potrivit Spynews.

