Maria Speranța a avut nevoie de medic la „Asia Express”. Adriana Trandafir, în cursă fără fiica ei

După ce fiica ei s-a confruntat cu probleme de sănătate în primele zile din competiția „Asia Express”, Adriana Trandafir se simțea neputincioasă, știind că tânăra are nevoie de ajutor, dar fără ca ea să poată face ceva, scrie a1.ro.

„Am avut parte de o zi foarte grea, când am început ziua fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea, că a spus că a luat-o medicul, că nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație din care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură”, a povestit Adriana Trandafir, care își dorea să știe doar că fiica ei e bine.

Actrița s-a îngrijorat pentru Maria Speranța și spera să depășească rapid situația neprevăzută. „A fost foarte greu, dar nu mă plâng, pentru că, uite, lucrurile s-au așezat. Maria Speranța a venit la un moment dat în timpul cursei, ceea ce a fost cea mai frumoasă întâlnire”, a mai declarat ea pentru sursa menționată mai sus.

La anunțul concurenților din sezonul 4, mulți s-au întrebat cine e Maria Șperanța de la „Asia Express”. Tânăra are 20 de ani, a studiat la Haga și a urmat un drum complet diferit în viață, departe de lumina reflectoarelor. „Maria Speranța este studentă la Haga, la Relații Internaționale, face Marketing”, spunea actrița pentru Libertatea.

„Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaiîntâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite.

O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercițiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere. Asia Express, noi suntem pregătite, tu?”, a mărturisit Maria Speranța înainte de plecarea la „Asia Express”.

