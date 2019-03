Marina Almășan, dezvăluiri despre relația dintre Cătălin Botezatu și fiul Zinei Dumitrescu. „L-am surprins uitându-se la celălalt cu o privire nu foarte prietenoasă”

Binecunoscuta prezentatoare de la TVR Marina Almășan a scris un text, pe femeide10.ro, în care vorbește despre Zina Dumitrescu. Aceasta a oferit și detalii necunoscute despre fiul Zinei, Cătălin Negreanu, și Cătălin Botezatu.

„Când am cunoscut-o pe Zina eram deja mamă. Fetița mea era mică-mică, baiatul Zinei era deja adolescent, se amesteca deseori printre manechinele care prezentau săptămânal moda, în emisiunea mea. Era chipeș, aducea cu Elvis Presley și specula puțin această asemanare. Zina părea a fi mândră de el, deși relația lor mi-a părut întotdeauna destul de rece. Parcă o fracturase cineva, în trecut, iar atunci, de dragul aparențelor, se străduiau s-o țină vie. Și mă mai frapase un lucru : Zina îl prezenta mereu pe Catălin (ce ironie a sorții, tot Cătălin!) Botezatu – si nu se sfia s-o facă și public – ca fiind ”băiatul meu”. E știută relația lor extraordinară și de admirat.

Nu odată l-am surprins pe Cătălinul Zinei – cel oficial – uitându-se la celălalt cu o privire nu foarte prietenoasă. Un amestec de ură, parcă, și adâncă tristețe, dacă stau acum să analizez. Pe atunci doar mă gandeam , rudimentar :

„Ce chestie, pe amandoi îi cheamă Cătălin, iar Zina pare să-l iubească mai mult pe cel care nu e al ei!”.

…Am doi copii și, la începuturi, nu de puține ori am observat gesturi de invidie ale celui mare, la adresa celui mic, care, mult mai mic fiind, primea, probabil, o doza de atenție sporită. Este o situație care mamelor de doi copii le este binecunoscută. Dar erau frați, creșteau sub același acoperis și, crescând lucrurile s-au rezolvat de la sine.

Si atunci mă întreb: ce-o fi fost în sufletul lui Cătălin Negreanu, văzând cum mama sa îl înfășoară în dragostea, atenția și grija sa, pe acel băiat „străin”, de aceeași vârstă cu al ei natural, dar cu care nu are nicio legătură de sânge, reducându-i, până la urmă, adevăratului său fiu din cota de iubire și atenție. Peste această frustrare, acumulată în timp, cu siguranță s-a suprapus cea a absenței mamei de lângă tine, atunci cand ai cea mai mare nevoie de ea. Este handicapul cu care cresc toti copii persoanelor publice, ai acelor părinți care nu aparțin numai familiei lor, ci întregii societăți. Devii, la un moment dat, un „bun public”, ajungand să nu-ți mai aparții nici măcar ție, darămite celor dragi. Și copilul trebuie să te împartă cu cei mulți, neînțelegând de ce „mama nu e numai a lui”. O greșită gestionare a celebrității poate aduce mai târziu mamele, în situații odioase…

Anii au trecut. Catălin Negreanu a crescut, așa cum a crescut: cu o mamă celebră, care cu siguranța l-a iubit foarte mult, dar care nu a avut prea mult timp să i-o arate, pentru că a trebuit sa fie mereu în altă parte. Și a mai crescut cu imaginea acelui „Cătălin”, „frate vitreg”, care era mereu în umbra mamei sale, numind-o peste tot, demonstrativ, „mama Zina”… Probabil că, esuată într-o singurătate nemeritată, Zina și-a constientizat, mult prea târziu, greșelile vieții. Cine nu le face? -vă întreb.

Un psiholog va ști să descifreze mult mai corect sufletul lui Cătălin. Care Cătălin nu are – să fiu bine înțeleasă – nici în aceste condiții, circumstanțe atenuante depline. Înțelepciunea vârstei trebuie să te învețe ca, în situații critice, să treci peste anumite lucruri ale Trecutului. Da, știu, se spune că „ierți, dar nu uiți”. Cred că asta a făcut Cătalin. Și din păcate i-a aplicat proverbul tocmai cele ce l-a adus pe lume…

…Iar legat de ultimul său gest, cel al momentului strict al înmormântării (care i-a adus și oprobiul public decisiv), ma tem că, în acele momente, Cătălin a gândit așa : „Măcar moartă, mama va fi a mea. Căci toată viața VOI mi-ați confiscat-o!””, a scris Marina Almășan.

Zina Dumitrescu a fost considerată ca fiind cea care a pus bazele modei în România. Zina Dumitrescu a încetat din viață în data de 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins din viață la azilul unde și-a petrecut ultimii ani de viață. Despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin, s-a aflat că vrea să își incinereze mama, situație care a creat numeroase comntroverse. Potrivit informațiilor apărute în presă, Zina Dumitrescu a vrut să fie înmormântată alături de mama ei, Natalia Bogoş, care a murit în urmă cu 35 de ani. Zina Dumitrescu îşi dorea să fie înmormântată la cimitirul Bellu, acolo unde avea şi un loc de veci alături de cel în care este înmormântată mama sa.

