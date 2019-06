Cel mai greu moment din Fermă a fost când a trebuit să mă duelez cu Diana pentru postul de fermier-șef, fiind, de fapt, un duel cu eliminare. Cel mai frumos moment a fost atunci când am câștigat titlul de fermier al anului și marele premiu.

Atunci când vine vorba despre relația de iubire cu Diana Belbiță, Marius Crăciun este în continuare rezervat și nu a dezvăluit cum vor decurge lucrurile între ei. Acesta s-a rezumat în a spune că îi leagă o frumoasă prietenie. „Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil”, a mai spus Marius Crăciun.

