Oana Roman a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare și a vorbit despre Marius Elisei, fostul ei soț. Fiica lui Petre Roman susține că bărbatul nu se implică în creșterea Isabelei, după despărțirea lor, care a avut loc în luna septembrie a acestui an.

„Eu nu mi-am abandonat copilul”

Marius Elisei a făcut primele declarații, după ce a auzit vorbele spuse de Oana Roman. Bărbatul susține își petrece timp cu Isabela în weekend, atunci când programul fetiței este mai liber. De asemenea, acesta a precizat că atunci când era împreună, el era cel care se ocupa de multe dintre treburile casei.

„I-a plecat sluga de acasă care nu făcea nimic și nu era capabil de nimic și bun de nimic?! Ei asta îi place, să se plângă, să se victimizeze. Ce înseamnă că nu mă implic în creșterea Isabelei? Eu sunt în weekend, nu sunt în cursul săptămânii. Când îți pleacă sluga de acasă, care făcea multe, iar pe tine nu te încânta cu mai nimic, mna… nu mai contează. Nu eram bun nici așa, nici așa! Acum poate să spună într-adevăr că le făcea ea pe toate. Eu nu mi-am abandonat copilul, asta înseamnă că și taică-su a abandonat-o pe ea, că zicea că nu vorbește cu ea, nu o sună, nu o bagă în seamă?!”, a spus Marius Elisei pentru Spynews.ro.

„Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă”

Și a continuat: „Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bâtrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur. Păi, cine mă mai ia?

Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.r. – când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”.

Marius Elisei susține că o vede pe Isabela conform programului stabilit, o dată la două weekenduri, însă încearcă să țină legătura cu ea mai des și o sună, chiar daca Isabela nu poate răspunde mereu la telefon. Fostul soț al Oanei Roman a precizat că atunci când fiica lui este în vacanță, el își petrece mai mult timp cu ea.

„Ea face niște chestii acum ca să-și facă o comunitate așa pe Instagram”

Bărbatul este de părere că vedeta ar încerca să se victimizeze și să atragă mai mulți urmăritori pe rețelele de socializare, dar și persoane care să empatizeze cu ea.

„Eu o văd pe Isa un weekend la două săptămâni. Eu o sun, câteodată răspunde, câteodată nu răspunde. Poate să fie și mai multe zile atunci când e vacanță. Ea face niște chestii acum ca să-și facă o comunitate așa pe Instagram cu persoanele care sunt despărțite, dar e treaba ei, pe mine nu mă privește. Eu încerc să fac tot posibilul să ne fie bine, și mie, și copilului, și Gabrielei”, a mai zis Marius Elisei pentru sursa mai sus-menționată.

