Finala sezonului 3 a emisiunii Power Couple România 2026 a fost un adevărat spectacol de rezistență, voință și emoții intense. Simona și Marius Urzică, unul dintre cele două cupluri finaliste, au impresionat telespectatorii și colegii de competiție prin determinarea și sacrificiile lor.

„Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”, a povestit Simona Urzică, referindu-se la provocările fizice extreme cauzate de probele care simulau schimbările de anotimpuri. Alternanța temperaturilor, de la tunuri de căldură în timpul verii la frigul intens și ploaia din iarnă, a testat limitele fizice și psihice ale competitorilor.

Simona Urzică, moment de cumpănă în finală

Marius Urzică a mărturisit că „toate aceste anotimpuri au fost un calvar”, iar pozițiile incomode și greutățile suplimentare din probe au adus atât dureri fizice, cât și momente de cumpănă. În ciuda oboselii, cei doi nu au renunțat, susținându-se reciproc în fiecare probă.

„Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți”, a întrebat Marius, preocupat de starea soției sale, în timp ce Simona, tremurând, i-a răspuns: „Nu prea”. Cu toate acestea, ambii au continuat să lupte, încurajându-se reciproc. „Haide, mami, mai ține”, a spus Marius într-un moment crucial al competiției.

De cealaltă parte, Maria Pitică, partenera lui Oase, a fost de neoprit. Determinarea și concentrarea ei au uimit pe toată lumea, inclusiv pe partenerul său, care a recunoscut: „La un moment dat nu mai era cu noi acolo”.

Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, a declarat că finala nu a fost despre forța fizică, ci despre o luptă a nervilor și a ambiției. „Nu câștigă cel mai puternic, ci cel care rezistă”, a spus acesta, subliniind esența competiției. În timpul probelor, el a adăugat lingouri de aur în gențile finaliștilor, crescând dificultatea și simbolizând anii de relație testați în competiție.

În timpul finalei, emoțiile au fost copleșitoare, Simona fiind cea care a trecut prin momente critice. L-a implorat pe Marius Urzică să încheie proba, care, până la urmă, s-a lăsat impresionat de lacrimile ei și a cedat.

Marius Urzică, criticat pentru cum și-a tratat soția

Pe rețelele de socializare, unii l-au criticat pe Marius Urzică. L-au acuzat că nu și-a ascultat soția, care în ultimele minute ale probei l-a implorat plângând să încheie.

„Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf…”, a comentat cineva pe pagina de Facebook a emisiunii.

„Recunosc că mi-aș fi dorit să câștige Marius și Simona. Pentru mine, ei sunt adevăratul «Power Couple», pentru că m-au cucerit de la prima apariție și mi-au rămas la suflet. Pentru Marius am avut întotdeauna un respect imens; ne-a arătat și în seara aceasta mentalitatea de campion. Ar fi rămas acolo până acum, campionul nostru. Până la lacrimi am fost alături de voi. Sper din suflet să-i mai vedem la TV, pentru că transmit energie frumoasă și autentică”, l-a lăudat altcineva.

„Marius , Marius lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi ca femeia iubita nu mai poate! Simona a fost o luptătoare și a arătat mereu că poate, dar când este peste puterile ei înțelege”, a spus altcineva.

Reacția Simonei după ce Marius Urzică a fost criticat

Într-un mesaj pe Facebook, Simona i-a luat apărarea soțului ei. „Dragi oameni, Am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri… Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială. Finala a fost una grea. Eu ajunsesem într-un punct în care simțeam că nu mai pot fizic și îl rugam, să ne oprim.

El însă spunea «încă puțin», nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion – să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil. Uneori, în sport și în momente de presiune, deciziile vin din dorința de a nu renunța, nu din lipsă de iubire. Noi știm ce este între noi, iar asta contează cel mai mult. Vă rog doar să încercați să înțelegeți înainte să judecați…”.

