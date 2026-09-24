Cea de-a treia etapă Asia Express - Drumul Mătăsii s-a încheiat aseară cu o Cursă pentru Ultima Șansă plină de emoții, la finalul căreia Maurice Munteanu și Connie Preda au primit vestea mult așteptată. Eșarfa a fost verde, iar aventura lor în China continuă.

A fost o cursă lungă și solicitantă pe străzile din Guilin, în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele și să găsească soluții pentru fiecare provocare întâlnită pe traseu.

Bariera lingvistică a contat mai mult ca oricând, transformând chiar și cele mai simple interacțiuni cu localnicii în adevărate provocări. Fiecare misiune a cerut răbdare, ingeniozitate și capacitatea de a comunica într-o limbă complet necunoscută, într-o luptă contracronometru în care fiecare minut putea face diferența.

Presiunea eliminării și oboseala acumulată pe parcursul etapei au făcut ca această ultimă zi să fie cu atât mai dificilă pentru echipele aflate în cursă. La final, întâlnirea cu Irina Fodor a adus și momentul decisiv al serii. Pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, eșarfa verde a însemnat șansa de a merge mai departe și de a descoperi noi locuri și experiențe pe Drumul Mătăsii.

Cea de-a patra etapă de pe Drumul Mătăsii le va face cunoștință telespectatorilor cu China autentică, o parte a țării în care turiștii străini ajung foarte rar și în care obiceiurile vechi de sute de ani sunt păstrate și astăzi. Concurenții vor descoperi comunități locale, vor intra în contact cu o cultură fascinantă și vor avea ocazia să cunoască o altă față a Chinei, departe de agitația marilor metropole. Noile misiuni îi vor aduce mai aproape de viața de zi cu zi a localnicilor, într-o etapă în care diferențele culturale și bariera lingvistică vor continua să le pună la încercare capacitatea de adaptare.