Rusia intenționează să atace unele țări europene cu drone de tip Gerbera lansate de pe nave din flota sa fantomă. Informații relevante în acest sens au fost obținute de CIA, care a notificat deja guvernele europene, relatează ziarul spaniol El Mundo.

„Vor folosi drone lansate de pe mare și ascunse în containere maritime. Nu este deloc complicat”, a declarat pentru El Mundo o sursă apropiată Ministerului lituanian al Apărării.

În opinia analistului militar britanic Keir Giles, astfel de atacuri ar putea fi puse la cale de ruși pentru blocarea unor aeroporturi, declanșarea unor incendii, efectuarea unor operațiuni de recunoaștere asupra instalațiilor militare sau pur și simplu pentru demonstrarea capacității de a ataca în spatele Europei.

„Rușii vor să creeze impresia că au propria lor «Pânză de păianjen»”, explică o sursă dintr-o țară baltică, referindu-se la operațiunea ucraineană cu același nume, care a presupus lansarea unor drone de pe camioane asupra unor bombardiere strategice aflate în regiuni îndepărtate ale Rusiei.

Potrivit unor surse familiarizate cu situația, Franța, Italia și Spania au fost deja informate că Moscova pregătește o posibilă operațiune cu drone împotriva lor.

Conform unei hărți întocmite de El Mundo, dronele Gerbera, care sunt lansate cu catapulte, zboară cu 180 de kilometri pe oră și au o rază maximă de acțiune de 600 kilometri, ar putea perturba practic toată Italia și jumătate din teritoriile Franței și Spaniei.

Lituania, la fel ca alte țări, a primit aceste informații de la CIA la scurt timp după călătoria efectuată la Moscova de către directorul agenției americane de informații externe, John Ratcliffe.