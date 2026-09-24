David Popovici a împlinit 22 de ani pe 15 septembrie, iar cu această ocazie marele campion român la înot a decis să-și ia o binemeritată vacanță alături de familie.

Sportivul nu a plecat din România pentru mica escapadă, ci a decis să viziteze mai multe zone din țară, printre care satul Șapartoc și traseul Via Transilvanica.

Întors din vacanță, David Popovici a fost prezent la un eveniment organizat de complexul de lângă București în care locuiește, iar acolo le-a dezvăluit tuturor cât de bine s-a simțit petrecând timp alături de familie în diferite zone din România.

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de popmpoase, chiar dacă e vorba de ziua mea, un eveniment important. O masă bună, cu mâncare bună, alături de oamenii potriviți”, a spus David Popovici.

Marele campion român a spus și că satul Șapartoc i-a plăcut foarte mult, astfel că el le recomandă tuturor să meargă să viziteze acea zonă din țară.

„Una din cele mai frumoase activități pe care le-am făcut în vacanța aceasta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica alături de o parte din familia mea, m-am plimbat mult pe jos. Cred că m-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri, iar după mă dureau picioarele de nu mai puteam, în timp ce dacă aș fi înotat 14 kilometri, probabil și în mai puțin timp decât mersul pe care l-am parcurs, aș fi fost mai odihnit.

Nu sunt neapărat obișnuit cu mersul, dar a fost foarte frumos să merg prin natură, să descopăr România. Prin înot am avut oportunitatea să călătoresc toată lumea, sunt norocos pentru acest lucru, dar în România mai am multe de explorat. Am mers prin niște zone frumoase, culminând cu satul Șapartoc. Căutați-l, e extraordinar, vă recomand să mergeți. Plus că m-am dat cu bicicleta prin munți.

Mi-aș propune măcar să găsesc o zi, două, trei din timpul programului, imediat după ce începe programul intens și agitat pe care îl am, pentru a pleca special în astfel de drumeții. Fie că sunt pe jos, cu bicicleta, cu mașina sau motocicleta. Deși rutina și disciplina sunt extrem de importante, unul dintre motivele pentru care reușesc să rămân ancorat în rutină e că îmi permit unele escapade”, a mai afirmat David Popovici.

Pe 21 septembrie, pe pagina de Facebook a celor din satul Șapartoc, localizat în comuna Albești din județul Mureș, David Popovici a apărut într-o poză alături de localnici.