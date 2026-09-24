Andreea Popescu a dezvăluit motivul pentru care dorește să reia tratamentul injectabil, la 4 luni de la întrerupere. Vedeta a vorbit deschis despre boala autoimună cu care se confruntă.

Fosta dansatoare a Deliei a depășit perioada plină de încercări de după divorț, s-a mutat într-un apartament modern din București, și-a obținut permisul de conducere și se dedică creșterii celor patru copii pe care îi are împreună cu fostul soț.

Pe lângă schimbările majore din viața de zi cu zi, influencerița a fost extrem de deschisă cu comunitatea sa din mediul online în privința transformării sale fizice. După ce a slăbit vizibil cu ajutorul unui tratament injectabil pe care l-a urmat mai bine de un an, Andreea Popescu a dezvăluit că au trecut deja patru luni de când a sistat administrarea acestuia. Deși a reușit să își mențină silueta în tot acest timp, bruneta ia în calcul reluarea terapiei injectabile, de această dată din rațiuni medicale stricte.

Andreea Popescu: „ Am boala autoimună Hashimoto și de asta m-aș reapuca"

Fosta soție a lui Rareș Cojoc le-a explicat urmăritorilor de pe Instagram că se confruntă de mult timp cu o afecțiune autoimună și cu rezistență la insulină, motive pentru care tratamentul injectabil îi este necesar pentru echilibrul metabolic, nu doar pentru scăderea în greutate.

„Cred că fac patru luni de când nu-l mai iau. Am reușit să mă mențin, nu știu cum, nu mă întrebați. Asta pentru că am făcut tratamentul un an și vreo două-trei luni, cam așa. L-aș reîncepe, dar nu pentru slăbit, ci pentru rezistența mea la insulină. Eu am boala autoimună Hashimoto și de asta m-aș reapuca”, a mărturisit Andreea Popescu pe rețelele de socializare.