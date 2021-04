Mellina a fost eliminată de la „Survivor România”. Primele declarații: „Tremur!”

Cele două echipe au făcut nominalizări și săptămâna aceasta, Războinicii i-au votat pe Sorin și pe Mellina, iar Faimoșii, pe Jador și pe Elena Marin. Publicul a decis apoi. Mellina e concurenta care părăsește competiția „Survivor România”. Înainte de a-și lua rămas bun de la colegi, aceasta a făcut declarații.

A spus că ea e o simplă cântăreața care, după părerea ei, a demonstrat multe în cadrul competiției.

„După primul traseu la «Survivor», fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice.

Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevantă ca om. Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumnezeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a spus ea.

Mellina simțea de câteva zile că ea va fi eliminată, nu a mai avut parte de toată susținerea colegilor. „Știam că voi fi nominalizată de către echipă și ei știu. Am mai avut o discuție în camp că sunt împăcată cu gândul de a pleca acasă”, declara ea, conform wowbiz.ro.

Citeşte şi:

Câte persoane s-au infectat cu COVID, după ambele doze de vaccin. Gheorghiță: „Majoritatea au fost forme asimptomatice”

REPORTAJ. Cum i-a sprijinit statul german pe doi români să-și păstreze afacerea în pandemie. „Ei sunt copiii Europei”

PARTENERI - GSP.RO Cum a putut Sergiu să vândă casa primită de la Cătălin Moroşanu. Incredibil ce a făcut tânărul

Observatornews.ro Imagini dramatice cu momentul în care trei mașini se ciocnesc pe DN6, în Teleorman. Martorii, șocați de violenţa impactului

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2021. Leii sunt dispuși să meargă până în pânzele albe cu planurile lor

Știrileprotv.ro Marea Britanie a atins azi „imunizarea de turmă”. Boris Johnson însuși va merge în pub să bea o bere

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)