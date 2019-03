Mesajul lui Șerban Copoț după moartea tatălui său. „Mi-a fost tare greu”

Tatăl artistului a murit în urmă cu câteva zile. După o perioadă în care a preferat să-și plângă durerea în liniște, artistul a transmis un mesaj în mediul online.

Mesajul este însoțit și de o fotografie în care apare alături de ceilalți trei frați ai săi.



„Suntem 4 frați. Eu sunt cel mai mic.

4 copii crescuți cu drag de părinți. Săptămâna asta ne-am luat rămas bun de la tata. Mi-a fost tare greu, dar mi-am reamintit cât de mult mă mândresc cu familia mea. Îi iubesc și îi voi iubi etern. Prețuiți-vă părinții cât îi aveți aproape. Noi o mai avem doar pe mama.

P.S. Am stat offline pentru că așa am considerat eu că trebuie să fac. Am primit sute de mesaje în urma scăpării în presă a acestui necaz care mi-a lovit familia. Vă mulțumesc mult pentru mesajele de încurajare! #familie?‍?‍?‍?,”, a transmis Șerban Copoț pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

