„Se termină 2023 și simt în aer agitație. Nu e prima dată! În fiecare an, la sfârșitul lui Decembrie, e o presiune care plutește. Zici că toată lumea aleargă spre linia de finish.

Eu o resimt. Am fluturi în stomac. Într-un fel e un moment bun să-ți faci promisiuni, să tragi linie și sub ea să notezi ce e important și ce vrei să iei cu tine în noul an, iar restul să rămână în spate.

Omul are super puteri. Se poate reconstrui mereu! E un moment bun să te împaci cu tine și cu ceilalți, să ierți și să-ți ceri iertare. Viața e doar despre iubire.

Dar astea sunt nesemnificative dacă nu porți chiloți roșii, bani, usturoi și ață roșie în buzunar. Și dacă nu agăți vâscul de candelabru chiar nu mai are sens nimic… ah… și să mănânci pește. Dacă mănânci pui… e belită”, a scris cântăreața pe Instagram.

În urmă cu mai multe zile, Adda a transmis că este îngrozită de ce se întâmplă pe noua platformă Threads.

„Legat de aplicația nouă Threads. De aseară, de când mi-am instalat aplicația sunt așa într-o stare ciudată. O energie ciudată. Un dezgust și părere de rău. Am crezut că e despre caterincă, glume mișto și de bun gust. Este efectiv junglă!

Și multă mizerie și degradare umană. Și nu nepărat că sunt mulți care jignesc într-un limbaj greu de explicat, ci pentru că anumite persoane publice și „non publice” ajung să se murdărească într-un mare hal pentru like-uri și validare. Validarea cui?! Adică ați muncit niște ani să deveniți profesioniști în domeniul vostru ca să recurgeți apoi la mizerie?!”, a scris cântăreața atunci pe Instagram.

