Pepe și Raluca Pastramă divorțau în anul 2021, după 9 ani de căsnicie. Fosta soție a artistului și-a refăcut ulterior viața alături de Ibrahim Ibru și împreună au o fetiță. În urmă cu câteva luni, Raluca anunța că relația cu Ibrahim a ajuns la final, iar recent s-a aflat că aceasta este implicată într-o nouă poveste de dragoste, fapt confirmat chiar și de Pepe în emisiunea lui Dan Capatos.

După dezvăluirile făcute de cântăreț în emisiunea „Xtra Night Show”, Raluca Pastramă obișnuia să vorbească cu actualul iubit de pe telefonul fiicei sale.

Potrivit viva.ro, Ibrahim Ibru a postat recent pe rețelele de socializare un mesaj în care spune că își va învăța fetița să nu rănească oamenii din jurul ei și să nu își abandoneze niciodată copiii.

„Ca tată a unei fetițe, o voi învăța pe fiica mea să nu rănească niciodată un om și să nu-și abadoneze niciodată copiii”, scria Ibrahim Ibru la InstaStory.

Pepe: „Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu”

Spre surprinderea tuturor, Pepe are o relație foarte civilizată cu Ibrahim, încă soțul Ralucăi. Artistul susține că l-a sunat pe acesta la insistența fetițelor sale de a petrece timp cu sora lor mai mică. Tot în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit că a aflat despre actuala relație a Ralucăi, după ce aceasta a folosit telefonul fiicei lor pentru a vorbi cu noul iubit. Deși au trecut 3 ani de la divorț, Pepe a dezvăluit acum că mama fetelor sale i-ar fi fost infidelă.

„Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu”

„Da, m-am văzut cu Ibrahim. Nici nu s-au depus actele pentru divorțul lor. Eu în momentul în care am văzut în presă că divorțează, eu știam oricum cu cine e, pentru că sunt băiat deștept și se fac greșeli. Ce m-a deranjat personal i-am spus și mi-a dat block. Păcat… mai bine asculta ce i-am zis că nu ajungea în situația asta. Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu. Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu. Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!

Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic.

„Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă”

Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani, pot să râd acum. Am fost dezamăgit nu de ea, de el. De… De Niro de la Păulești. Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă. Nu a fost el motivul despărțirii. Eu l-am văzut pe camere pe el la o lună distanță după despărțire. A fost altcineva înainte. Am fost și eu plecat de acasă. Dacă era doar Richie, nu aveam nicio problemă”.

