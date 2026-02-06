PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță” din 6 februarie. Cătălin Măruță prezintă pentru ultima dată emisiunea astăzi, după care show-ul de la prânz dispare de la PRO TV, urmând să fie înlocuit cu două seriale turcești și cu „Lecții de viață”, între orele 14.00 și 17.00.

Mesajul transmis de producătorul emisiunii

Alina Tolontan, producător general al emisiunii timp de 18 ani, a transmis un mesaj înainte ca „La Măruță” să fie scoasă de pe post. „Oricât și oricum s-ar schimba vremurile, poveștile contează. Pandemia a fost cea mai grea perioadă când am simțit ce înseamnă expresia «vorbești singur, ca televizorul».

Mă întorc cu recunoștință către Măruță și echipă pentru tot acel an când am dus emisia live, zi de zi. Un moment frumos? Anii ăștia toți au fost buni pentru că am construit continuu, iar acum ne uităm la un brand care e o mare reușită.

Mulțumesc celor care sunt astăzi aici și celor care au fost, iar acum sunt răspândiți în alte proiecte. Vă mulțumesc că mi-ați fost colegi, prieteni, sprijin. Am fost live 18 ani, zi de zi, relevanți. Din proiecte, rămâi cu oameni”, a zis ea, conform protv.ro.

Și Andrei R. Dobrogea, scenarist, de 7 ani, 5 luni și 11 zile „La Măruță”, a făcut dezvăluiri: „În primul rând, țin să precizez că La Măruță nu a fost o emisiune. A fost mult mai mult. A fost o casă. A fost casa în care am stat mai mult decât cu nevasta și cu copiii.

Iar eu, unul dintre marii atehnici din Peninsula Balcanică, am învățat cum să mai pun un petic, cum să mai dau un glet, cum să mai nituiesc bubele, dar și cum să mai dau un ciocan. Cel mai greu moment l-am simțit adânc în suflet în timpul pandemiei. În lunile în care eram, alături de colegii de la Vorbește Lumea, singurii homo sapiens din instituție.

Ne testam zilnic, purtam măști nonstop, iar trâmbițele ascuțite ale ambulanțelor răsunau fără oprire. Și totuși, noi ne făceam treaba. Zi de zi. În direct. Fără invitați în platou. Singuri într-un PRO TV gol. Cel mai frumos moment a fost într-o dimineață când au sosit audiențele și am văzut, după mai multe frecări la ochi, numărul 30 în dreptul coloanei cu share. Fusese o ediție pe sufletul meu”.

Cătălin Măruță, cuvinte emoționante despre emisiune

Pe Facebook, și Cătălin Măruță a transmis ieri câteva cuvinte și imagini: „Pentru că vineri va fi ultima ediție a acestei emisiuni, după 18 ani, 3 luni și 15 zile. Mult timp. Timp trăit aici, zi de zi, cu emoții, cu oameni, cu povești, cu bucurii și momente grele. O emisiune nu înseamnă doar camere, platou și lumini.

Înseamnă echipă, telespectatori, încredere și rutina aia care, fără să îți dai seama, devine parte din viața ta. Nu e un final trist, e un final asumat. Unul care vine cu recunoștință. Pentru tot ce a fost și pentru tot ce urmează. M-am gândit să ne oprim puțin la un simbol. Unul care a văzut tot.

Care a fost martor la emoții reale, râsete, tăceri apăsate și încurajări spuse din suflet. Aici s-au spus lucruri pentru prima dată, aici s-au vărsat lacrimi și s-au legat povești. Astăzi vă arătăm drumul ei, de la începuturi până la maturitate. O bucată din istoria noastră, spusă prin… Happylica 🤗”.

