PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță” din 6 februarie. Cătălin Măruță prezintă pentru ultima dată emisiunea astăzi, după care show-ul de la prânz dispare de la PRO TV, urmând să fie înlocuit cu două seriale turcești și cu „Lecții de viață”, între orele 14.00 și 17.00.

Mesajul transmis de producătorul emisiunii

Alina Tolontan, producător general al emisiunii timp de 18 ani, a transmis un mesaj înainte ca „La Măruță” să fie scoasă de pe post. „Oricât și oricum s-ar schimba vremurile, poveștile contează. Pandemia a fost cea mai grea perioadă când am simțit ce înseamnă expresia «vorbești singur, ca televizorul».

Mă întorc cu recunoștință către Măruță și echipă pentru tot acel an când am dus emisia live, zi de zi. Un moment frumos? Anii ăștia toți au fost buni pentru că am construit continuu, iar acum ne uităm la un brand care e o mare reușită.

Mulțumesc celor care sunt astăzi aici și celor care au fost, iar acum sunt răspândiți în alte proiecte. Vă mulțumesc că mi-ați fost colegi, prieteni, sprijin. Am fost live 18 ani, zi de zi, relevanți. Din proiecte, rămâi cu oameni”, a zis ea, conform protv.ro.

Cătălin Măruță și Greta Dan alături de echipa emisiunii „La Măruță” de la PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Și Andrei R. Dobrogea, scenarist, de 7 ani, 5 luni și 11 zile „La Măruță”, a făcut dezvăluiri: „În primul rând, țin să precizez că La Măruță nu a fost o emisiune. A fost mult mai mult. A fost o casă. A fost casa în care am stat mai mult decât cu nevasta și cu copiii.

Iar eu, unul dintre marii atehnici din Peninsula Balcanică, am învățat cum să mai pun un petic, cum să mai dau un glet, cum să mai nituiesc bubele, dar și cum să mai dau un ciocan. Cel mai greu moment l-am simțit adânc în suflet în timpul pandemiei. În lunile în care eram, alături de colegii de la Vorbește Lumea, singurii homo sapiens din instituție.

Ne testam zilnic, purtam măști nonstop, iar trâmbițele ascuțite ale ambulanțelor răsunau fără oprire. Și totuși, noi ne făceam treaba. Zi de zi. În direct. Fără invitați în platou. Singuri într-un PRO TV gol. Cel mai frumos moment a fost într-o dimineață când au sosit audiențele și am văzut, după mai multe frecări la ochi, numărul 30 în dreptul coloanei cu share. Fusese o ediție pe sufletul meu”.

Cătălin Măruță, cuvinte emoționante despre emisiune

Pe Facebook, și Cătălin Măruță a transmis ieri câteva cuvinte și imagini: „Pentru că vineri va fi ultima ediție a acestei emisiuni, după 18 ani, 3 luni și 15 zile. Mult timp. Timp trăit aici, zi de zi, cu emoții, cu oameni, cu povești, cu bucurii și momente grele. O emisiune nu înseamnă doar camere, platou și lumini.

Înseamnă echipă, telespectatori, încredere și rutina aia care, fără să îți dai seama, devine parte din viața ta. Nu e un final trist, e un final asumat. Unul care vine cu recunoștință. Pentru tot ce a fost și pentru tot ce urmează. M-am gândit să ne oprim puțin la un simbol. Unul care a văzut tot.

Care a fost martor la emoții reale, râsete, tăceri apăsate și încurajări spuse din suflet. Aici s-au spus lucruri pentru prima dată, aici s-au vărsat lacrimi și s-au legat povești. Astăzi vă arătăm drumul ei, de la începuturi până la maturitate. O bucată din istoria noastră, spusă prin… Happylica 🤗”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Carrefour retrage din magazine un detergent de rufe care poate provoca „arsuri grave” ale pielii, în Franța
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Știri România 11:42
A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu inteligența artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Știri România 10:57
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu inteligența artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Record: biletele la Turcia – România s-au dat în 20 secunde! Se anunță spectacol total în barajul pentru Campionatul Mondial. Update
Fanatik.ro
Record: biletele la Turcia – România s-au dat în 20 secunde! Se anunță spectacol total în barajul pentru Campionatul Mondial. Update
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Mesajul transmis de producătoarea „La Măruță” în ziua în care emisiunea e scoasă de la PRO TV. Alina Tolontan: „Poveștile contează”
Stiri Mondene 12:15
Mesajul transmis de producătoarea „La Măruță” în ziua în care emisiunea e scoasă de la PRO TV. Alina Tolontan: „Poveștile contează”
Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Stiri Mondene 11:49
Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
ObservatorNews.ro
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Incident tragic în București. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce un tramvai a dat peste el
KanalD.ro
Incident tragic în București. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce un tramvai a dat peste el

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om