Avionul a prins viteză pe o cale greșită

Incidentul s-a produs puțin înainte de ora 22.00. Avionul, care avea deja întârziere, a accelerat până la aproximativ 200 km/h, potrivit datelor publicate de Flightradar24. Taxiway-ul este folosit exclusiv pentru deplasarea avioanelor între terminale, hangare și piste, nu pentru decolare. Aeronava s-a oprit la mică distanță de mai multe rezervoare de kerosen.

După oprirea bruscă, au intervenit echipajele de pompieri, iar toți cei 135 de pasageri au fost evacuați în siguranță.

„Pilotul a frânat brusc. A fost ca într-un rollercoaster”

Unul dintre pasageri a descris momentul ca fiind extrem de intens.

„Pilotul a frânat foarte brusc și a virat puternic la stânga. A fost ca într-un rollercoaster”, a declarat acesta pentru sursa citată.

ADS-B data suggests that SAS flight #SK2590 attempted a take off from a taxiway at Brussels Airport, reaching a top speed of 107 kts before stopping. pic.twitter.com/9ymCbaXhJK — Flightradar24 (@flightradar24) February 5, 2026

Deși nimeni nu s-a panicat, evacuarea a durat mai bine de două ore pentru că avionul rămăsese blocat aproape de marginea pistei și nu mai putea fi repoziționat. Autoritățile au confirmat că nu au existat persoane rănite. Atât pasagerii, cât și membrii echipajului au primit asistență psihologică în urma șocului provocat de incident.

Un alt pasager a spus că șansele de a trăi o astfel de situație sunt „de unu la un milion”, potrivit unui prieten care lucrează în domeniul aviației.

Incidentul nu a afectat traficul aerian de pe aeroport. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de trafic aerian skeyes a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs confuzia și cine poartă responsabilitatea.

