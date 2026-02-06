Steve Bannon coresponda des cu Jeffrey Epstein în timp ce încerca să propulseze euroscepticismul

Mesajele, observate în lotul de trei milioane de documente publicate recent de Departamentul american pentru Justiție, datează în mare parte din anii 2018 și 2019, când Bannon a vizitat frecvent Europa în scopul de a crea o mișcare în Parlamentul European care să unească forțele de extremă-dreaptă și eurosceptice din mai multe țări, în principal din Italia, Germania, Franța, Ungaria, Polonia, Suedia și Austria.

Steve Bannon, fost șef de campanie pentru Donald Trump în alegerile prezidențiale din 2016 și fost strateg șef la Casa Albă, precum și consilier principal în perioada 20 ianuarie – 18 august 2017, și-a îndreptat atenția în special asupra liderului partidului italian de extremă-dreapta Liga, Matteo Salvini, care la acea vreme se afla la apogeul puterii sale politice.

Anchete în Italia, Franța, Germania și alte țări europene

Partidele italiene de opoziție i-au cerut săptămâna aceasta lui Salvini să clarifice dacă Epstein a influențat ascensiunea Ligii, în condițiile în care numele actualului ministru al infrastructurii și transporturilor apare menționat de mai multe ori în mesajele schimbate între Bannon și Epstein.

În Franța, partidul de stânga La France Insoumise a solicitat o anchetă parlamentară asupra unor personalități locale ce apar în dosarele Epstein, printre care Jack Lang, fost ministru al culturii și ministru al educației naționale, și fiica sa. Bannon îi vorbea în special lui Epstein despre dorința sa de a strânge bani pentru lidera de extremă-dreapta Marine Le Pen.

În cazul Germaniei, dosarele Epstein dezvăluie schimburi de mesaje între defunctul finanțist și Bannon care se refereau la denigrarea fostei cancelare Angela Merkel și la promovarea partidului de extremă-dreapta Alternativă pentru Germania (AfD). Bannon încerca să-l convingă pe Epstein că propulsarea spre putere a extremiștilor de dreapta în Europa ar putea fi în beneficiul amândurora.

Nu există dovezi ale vreunei relații directe între Salvini și Epstein și nici vreo sugestie că actualul ministru italian ar fi fost implicat în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein. Dar mesajele dintre Bannon și Epstein arată interesul celor doi pentru liderii politici extremiști din Europa.

Bannon îi trimitea e-mailuri lui Epstein când se întâlnea cu Salvini

Într-un mesaj datat 5 martie 2019, cu câteva luni înainte de alegerile europarlamentare, Bannon îi scrie lui Epstein că este „concentrat pe strângeri de fonduri pentru Le Pen și Salvini”. Alte mesaje detaliază călătoriile făcute de Bannon în Europa la acea vreme și ambiția sa de a spori euroscepticismul.

Unele mesaje se referă la întâlnirea dintre Bannon și Salvini de la Milano în martie 2018, la doar câteva zile după alegerile generale din Italia care au culminat cu intrarea partidului Liga la guvernare alături de populiștii din Mișcarea Cinci Stele.

Bannon și Salvini s-au întâlnit din nou în septembrie 2018, tot în Italia, când Liga s-a alăturat organizației anti-UE Mișcarea, fondată la Bruxelles de ideologul american de extremă-dreapta.

Nu există dovezi că Epstein a finanțat Liga, care s-a întors la guvernare în 2022, ca aliată în coaliția condusă de Giorgia Meloni. Cu toate acestea, se pare că Bannon a încercat să obțină fonduri de la el.

Liga susține că nu a primit bani de la Epstein

Andrea Casu, un politician din Partidul Democrat, de centru-stânga, s-a pronunțat pe acest subiect marți, în Parlamentul italian: „Cerem guvernului – nu doar lui Salvini – claritate și transparență. Trebuie, înainte de toate, să înțelegem dacă există o legătură, nu doar cu Bannon, ci și cu cei care joacă astăzi un joc politic cu aceste forțe de dreapta la nivel european”.

Riccardo Magi, președintele partidului Più Europa (Mai multă Europă), a susținut la rândul lui că dosarele Epstein „îl implică pe Matteo Salvini în presupusa finanțare pe care Bannon promisese să i-o ofere pentru campania electorală”.

Bannon a refuzat să comenteze mesajele pe care le schimba cu Epstein. Partidul Liga a respins acuzațiile precum că ar fi primit bani de la Epstein, calificându-le drept „nefondate” și „exagerări grave”. Liga „nu a solicitat și nu a primit niciodată finanțare” și se va apăra „în toate modurile posibile în cazul unor insinuări sau asocieri cu figuri dezgustătoare”, a reacționat partidul lui Salvini.

Un fost ministru al culturii din Franța este nevoit să dea explicații

În ceea ce-l privește pe Jack Lang, în prezent director al Institutului Lumii Arabe, acesta apare în e-mailuri în care se discută despre întâlniri și vacanțe. Lang a susținut că l-a cunoscut pe Epstein „într-o perioadă în care nimic nu sugera că se afla în centrul unei rețele criminale”.

Fiica sa, producătoarea de film Caroline Lang, a demisionat săptămâna aceasta din Uniunea Producătorilor Independenți din Franța. Dosarele arată că a fondat o companie offshore împreună cu Epstein, în 2016, pentru a investi în operele tinerilor artiști.

În cazul Franței, dosarele mai arată comunicări ample între Jeffrey Epstein și Olivier Colom, un ex-consilier diplomatic al fostului președinte de dreapta Nicolas Sarkozy.

Un schimb de e-mailuri din 2018 sugerează că fostul ministru francez de finanțe Bruno Le Maire s-a dus la casa lui Epstein din New York la o dată nespecificată. O persoană apropiată lui Le Maire a declarat pentru Politico că vizita a avut loc în septembrie 2013, înainte să fie ministru de finanțe, dar că acesta nu știa cine era proprietarul casei și a plecat repede când l-a văzut pe Epstein.

Extrema-dreaptă din Europa, susținută și încurajată de influențe străine să distrugă UE

În opinia lui Andrea Casu, dosarele Epstein ridică întrebări despre influențele străine puternice asupra rețelelor care vizează slăbirea Europei. „Aceste dosare primesc multă atenție în SUA, așa cum e firesc. Dar, în opinia mea, ar trebui să li se acorde la fel de multă atenție pentru ceea ce reprezintă pentru Europa de astăzi și pentru situația politică în care ne aflăm”, a declarat politicianul italian.

