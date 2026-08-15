Astfel că, o felie de pâine are aproximativ 80 de calorii, în timp ce o singură lingură de ulei ajunge la 100.

„Toată lumea spune că pâinea îngrașă. Eu zic că ce punem pe ea îngrașă mai tare. Pâinea are 220-240 de calorii pe suta de grame. Brânza și cașcavalul variază de la 250 la 350 de calorii. Salamul de Sibiu are 450, iar untul 750” spune Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic aduce în discuție și alte alimente care sunt rareori consumate fără pâine, precum icrele sau salata de vinete.

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„Nu mai vorbim de icre și salată de vinete, care merg de minune cu pâine și care au de două, trei ori mai multe calorii. Țineți cont că o felie de pâine are 80 de calorii, iar o lingură de ulei are 100. Cu alte cuvinte, nu pâinea îngrașă, ci ceea ce mâncăm cu pâine. Și cantitatea face diferența. Una e să mănânci o felie de pâine și alta e să mănânci toată franzela.

Trebuie să renunțăm la pâine? Nici vorbă. Pâinea este o sursă de amidon, adică glucide lente din care producem energie. Nu confundați cura de slăbire cu alimentația sănătoasă. Avem nevoie de toate categoriile de nutrienți la fiecare masă. O dietă echilibrată include obligatoriu făinoasele, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a 300-500 de grame de pâine pe zi”, a încheiat Mihaela Bilic.

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