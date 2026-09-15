Cheloo și Mihai Ban formează o echipă la „Asia Express” 2026. Probele din competiție nu sunt deloc ușoare, iar concurenții luptă cu toate forțele pentru a nu pleca acasă. Din păcate, în ediția de aseară, 14 septembrie, coechipierul artistului s-a accidentat grav la picior.

Mihai Ban s-a lovit la picior în timp ce încerca să ducă la bun sfârșit proba care le-a dat bătăi de cap multor concurenți.

Cele nouă echipe rămase în Asia Express au luptat aseară pentru imunitate. Concurenții au ajuns pe terenul de fotbal, acolo unde Mihai Ban s-a confruntat cu o situație neprevăzută.

Cheloo, l-a accidentat pe Mihai și și-a cerut scuze. Din fericire, totul s-a rezolvat, astfel că acesta își poate continua cursa. „I-am smuls din articulație genunchiul! Îmi pare rău”, a declarat Cheloo, la Asia Express.

Cea de-a şasea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY, i-a aruncat pe concurenți într-o zi plină de adrenalină, în care frigul și ploaia le-au pus la încercare rezistența în două misiuni complet diferite, iar fiecare secundă a contat în cursa pentru marea imunitate. Connie şi Maurice şi-au adjudecat imunitatea mare şi au locul asigurat în China, într-o ediție spectaculoasă.

Ultima etapă din Uzbekistan continuă astăzi, de la ora 20:30, la Antena 1, cu o zi la capătul căreia se va decide cine câștigă imunitatea mică. Ediția debutează cu un joc spectaculos, desfășurat printre blocuri de gheață, iar cursa continuă apoi spre Tașkent, unde concurenții vor descoperi una dintre cele mai cunoscute și apreciate tradiții ale locului: prepararea pâinii uzbece.

Pâinea are un loc aparte în cultura Uzbekistanului, iar brutarii se bucură de un respect pe măsura tradiției pe care o duc mai departe.

Fiecare familie de brutari are propria ștampilă, imprimată pe pâine, iar concurenții vor intra, pentru câteva ore, în această lume și vor trebui să învețe meșteșugul de la zero.