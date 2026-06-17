La scurt timp după sfințirea bisericii ridicate de Gigi Becali în Pipera, Mihai Bendeac a publicat un mesaj în care critică proiectul și declarațiile făcute de patronul FCSB. Actorul a susținut că există o diferență între construirea unui lăcaș de cult și ridicarea unei biserici pentru propria imagine.

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Reacția lui Mihai Bendeac după inaugurarea bisericii

Gigi Becali a organizat duminică, 14 iunie, slujba de sfințire a bisericii pe care o construiește în Pipera, proiect în care spune că a investit peste 20 de milioane de euro. Evenimentul a fost urmat de reacții în spațiul public, iar una dintre cele mai comentate a venit din partea lui Mihai Bendeac.

Actorul a publicat un mesaj în care a ironizat inițiativa omului de afaceri și modul în care acesta vorbește despre biserica ridicată de el.

„Apropo de celebra replică din «Băieți de oraș», una e să gândești, alta e să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în Casa Domnului. Dar când îți construiești o biserică, intri acolo ca la mă-ta pe tarla și spui că «Sagrada Familia» e un c…t. (n.r. – he, he, râde și îl imită pe Gigi Becali) Mi-am făcut biserică. Frumoasă biserică, asta. Bă, vrei să-ți spun ceva? Dacă vine Dumnezeu la biserică în Pipera, sunteți pe altă realitate, e frumos, tată”, a spus Mihai Bendeac pe rețelele sociale.

Ce declarații ale lui Gigi Becali au provocat reacția

Comentariul actorului vine după mai multe declarații făcute de Gigi Becali la ceremonia de sfințire a bisericii. Patronul FCSB a vorbit despre influența rețelelor sociale asupra oamenilor și despre credință.

„Se vor separa apele, oile de capre, adică ăia care fac nebunii pe TikTok şi Facebook se duc în stânga, ceilalţi vor fi încălziţi spre dreapta şi vor primi harul. Se vor separa şi vor fi salvaţi, iar ăia din stânga cu dracii în iad, care eşti cu TikTok-ul. Crezi că ăla cu TikTok şi Facebook vreodată ajunge la Hristos? Niciodată, nu are cum”, a declarat Gigi Becali.

Becali: „Va fi cea mai frumoasă biserică din lume”

În cadrul aceluiași eveniment, Gigi Becali a susținut că proiectul său este departe de a fi finalizat și că biserica se află în prezent la aproximativ 20% din forma finală. Omul de afaceri s-a declarat convins că, după finalizare, construcția va deveni una dintre cele mai impresionante din lume.

„Aici va fi farul ortodoxiei. Cea mai mare dorinţă este să fii cu Hristos, adică să fii viu. Dacă nu facem asta duminica la biserică, vom fi morţi. Dacă vom fi cu Hristos, când murim vom învia. Bucuriile din Hristos nu le înţeleg oamenii.”

Comparația cu Sagrada Familia

Una dintre afirmațiile care au atras atenția a fost comparația făcută de Gigi Becali cu celebra bazilică din Barcelona.

„Aici vine cine vrea. La baza FCSB se face Liturghia zilnic şi se pomenesc. Eu de aia am zis că vreau jucători ortodocşi, ca să fie pomeniţi. La biserică nu eşti obligat la Hristos, ci doar dacă vrei sa mergi. O să vedeţi, că nu ştiu dacă eu mai prind. Acum e la 20%, că e pietricică cu pietricică, mozaic cu mozaic. Va fi cea mai frumoasă din lume. Ce, se compară cu Sagrada Familia? Aia ce… nişte pietre. Gaudi a băgat nişte pietre, cutare, ce să… pietre, mă?

Uite aici pe Maica Domnului cu Hristos. Asta va fi cea mai frumoasă din lume, că mai mari vor fi. Aici va fi cerul pe pământ. Investiţia cu totul sare de 20 de milioane, cu tot cu teren”, a declarat Gigi Becali.

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