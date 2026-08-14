Mihai Bobonete a transmis printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare că este acționar la Universitatea Craiova, iar alături de anunț a arătat și câteva fotografii în care semnează actele.

Mihai Bobonete a devenit acționar la Universitatea Craiova

„Astăzi e o zi mare, de meci important și pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z, pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova. Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză, pentru că sufletul îmi dansează de fiecare dată pe ritmul Olteniei Eterna Terra Nova și pentru că Jiul îmi curge prin vene în alb-albastru… Pentru toate astea sunt de azi noul acționar al Universității Craiova”, a scris actorul de la PRO TV pe Instagram, înaintea meciului Universitatea Craiova – Kups, din cel de-al treilea tur al preliminariilor Europa League.

După meci, fericit că „Leii din Bănie” au câștigat cu 2-1, astfel s-au calificat în play-off-ul celei de-a doua competiții europene la fotbal din Europa, Mihai Bobonete a afirmat, potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, că urmează să se înregistreze și la Fisc drept acționar la Universitatea Craiova.

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„Victorie clară, din punctul meu de vedere. Debutez cu victorie! Sunt bucuros, ne vedem în Armenia. Personal, obiectivul meu e să aduc parte din iubirea cu care mă înconjoară fanii mei și către Universitatea Craiova. De fapt, ăsta este și scopul venirii mele aici. Sunt primit de mult, astăzi am semnat! Sunt prieten cu majoritatea dintre acționari, ne știm de ceva vreme. Asta, cu semnatul, a fost doar așa… protocol, cum ar veni. Acționar sunt de mult, acum legitim. O să mă înregistrez peste tot, inclusiv la Fisc.

În sfârșit începe să se lege ceva, jocul pe care-l așteptam de mult. Iar părea că suntem într-o bulă atemporală în care am uitat ce să facem cu mingea. Uite că lucrurile se întâmplă. Nu am mai avut așa emoții de foarte multă vreme. Prima repriză am trăit-o în mare tensiune. Golul a venit și m-a liniștit, dar nu-mi aduc aminte de vreun meci pe «Oblemenco» în care să fi avut atât de multă tensiune în mine”, a spus „Bobiță din Las Fierbinți”.

Nicușor Bancu l-a felicitat pe actorul din „Las Fierbinți”

Pe rețelele de socializare, Nicușor Bancu, nimeni altul decât căpitanul Universității Craiova, l-a felicitat pe Mihai Bobonete. „Bine ai venit lângă noi, Bobo”, a scris fotbalistul pe Instagram, în secțiunea de comentarii, iar actorul de la PRO TV i-a răspuns imediat: „Mulțumesc, căpitane!”.

În urmă cu doar câteva luni, după ce Universitatea Craiova reușea să câștige Cupa României la fotbal în fața Universității Cluj, Mihai Bobonete se poza pe Instagram alături de Mihai Rotaru, patronul echipei.

„Ani și ani de speranță și de muncă! Cupa României este iar în Bănie și, pe lângă faptul că mă bucur din tot sufletul meu pentru că sângele apă nu se face și pentru că, dacă mă tai, curge alb-albastru, mă bucur tare mult pentru Mike, omul ăsta care a albit pe stadion și e în stare să-și dea viața pentru culori. Îl cunosc foarte bine și îl știu de când a preluat Știința, suntem frați de suferință și prieteni buni la cumetrii și distracție și știu că inima îi bate în ritmul lui Tudor Gheorghe și Filarmonica Craiovei. Tare bucuros sunt pentru Leii mei și pentru întreaga suflare oltenească de peste tot! Fraților, am învins! Cupa e în Bănie”, spunea la acea vreme actorul din serialul „Las Fierbinți”.

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