Este vorba despre Liceul Tehnologic Special Nr. 3 din Sectorul 2, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației.

Dintre cei patru elevi, trei au susținut toate probele examenului, însă notele obținute nu au fost suficiente pentru promovare.

Cel de-al patrulea candidat nu s-a mai prezentat la ultima probă, cea de Anatomie. Acesta obținuse 1,80 la Limba și literatura română și 2,10 la Matematică, înainte de a absenta de la proba obligatorie.

Pentru promovarea Bacalaureatului, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6.

Astfel, Liceul Tehnologic Special Nr. 3 din Sectorul 2 a avut 0% promovare la Bacalaureatul de toamnă 2026, înainte de contestații.

La nivel național, situația a fost considerabil mai bună. Rata de promovare în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 a fost de 33,8%, înainte de soluționarea contestațiilor.

Potrivit Ministerului Educației, procentul este cu aproximativ 5 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în aceeași sesiune anul trecut.

Cinci candidați au obținut medii între 9,50 și 9,99.

Elevii nemulțumiți de notele primite pot depune contestații până pe 20 august, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate pe 24 august.

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